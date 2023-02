Secretarios de Seguridad de Cali y el Valle rechazaron agresión a periodistas en la marcha

Los secretarios de Seguridad de Cali y el Valle rechazaron con vehemencia las agresiones presentadas contra varios periodistas, que se encontraban ejerciendo su labor durante las marchas de este martes 14 de febrero.



"Reprochamos que se le haya impedido a estos periodistas realizar su labor, esperamos que en las próximas manifestaciones este tipo de comportamiento no se repita, por qué afecta el ejercicio del periodismo y esto es muy importante para garantizar la información veraz y el orden público", manifestó el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.



Y es que con insultos y empujones, decenas de personas que marchaban este martes en favor a las reformas del Gobierno de Gustavo Petro, impidieron que las periodistas de Noticias RCN y W Radio informaran sobre el desarrollo de la marcha.



"Quiero hacer un llamado a la comunidad para permitir la libre expresión, permitir el derecho a los periodistas a comunicar lo acontecido. Siempre es bueno que a través de los diferentes medios se registre el balance de las jornadas", añadió Dranguet.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación del Valle, Camilo Murcia, rechazó igualmente este suceso y pidió a la ciudadanía no impedir que la prensa cumpla con sus labores.



"Rechazamos el comportamiento de algunos manifestantes que impidieron a un grupo de periodistas adelantar sus labores durante el desarrollo de la movilización (...) los manifestantes han tenido acompañamiento institucional para garantizar el libre derecho a la protesta pacífica. Así mismo, todos los ciudadanos tienen el compromiso de no afectar el orden público, la convivencia, la movilidad, y mucho menos impedir que la prensa cumpla con su misión sustantiva de informar. Esto atenta contra la libertad de prensa", escribió Murcia en su cuenta oficial de Twitter.

De igual forma, el funcionario llamó a la ciudadanía para no vulnerar los derechos de quienes no participan en las protestas y además, "a promover la convivencia pacífica cuando no pensamos igual que los demás", agregó.



"Las autoridades departamentales, la fuerza pública y los organismos de seguridad y control del Estado, permanecemos prestos a acompañar la protesta pacífica y evitar a toda costa la vulneración de los derechos de cualquier persona", concluyó.