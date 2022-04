¿Se cumple la prohibición del parrillero hombre en Cali? Lo que dice la Alcaldía y lo que se ve en las calles

“Creemos que los usuarios de las motocicletas conocen la norma, la respetan y acatan, exceptuando unos pocos”. Así calificó el subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, el cumplimiento de la prohibición del parrillero hombre en la ciudad, pero algunos expertos y ciudadanos argumentan que la realidad es completamente distinta.



Y es que sumado a que las motocicletas en Cali representan un gran porcentaje del parque automotor de la ciudad (más de 233.000), constantemente se puede apreciar cómo a muchos parece no importarles la norma y transitan con parrillero hombre. En un recorrido realizado por este diario, se evidenció el alto número de infractores.



“Esta medida no se cumple, porque hemos visto incluso pasar por puestos de control dos hombres en una moto y no los paran; entonces si con la restricción actual se presentan infinidad de delitos, accidentes e imprudencias, imagínese en un hipotético caso en el quiten esta medida”, expresó Paola Sánchez, presidente de la Asociación de Clubes de Moteros de Cali.

Según la Secretaría de Movilidad, 14 años es la máxima edad permitida en Cali para que un hombre pueda ser parrillero en una moto.

La violación a la norma del parrillero hombre es reiterativa en el oriente de Cali.

Foto: El País

En cambio, para Janeth Mosquera, experta en movilidad y docente de la Universidad del Valle, “detrás de esta medida hay quizá una estigmatización hacia los motociclistas, dado que los hurtos o atracos pueden cometerse tanto con parrillero hombre como sin este”.



Mosquera enfatizó que no se puede asumir que por levantar dicha medida se incremente la inseguridad en Cali, como comentó esta semana el alcalde Ospina, puesto que no hay una investigación o cifras certeras que avalen dicha creencia.

Para algunos el ver dos hombres en moto da una percepción de inseguridad.

Bernardo Peña / El País

La última vez que se levantó el parrillero hombre en la capital del Valle fue en julio del 2019, cuando la Secretaría de Seguridad afirmó que la restricción no tendría ninguna incidencia en la reducción de delitos de alto impacto. Sin embargo, a los pocos días se volvió a implementar, tras la polémica que causó en su momento.



“Aunque hay una normativa formal, lo que descubrimos en la práctica es que no se cumple dentro de los barrios de Cali, en donde no hay presencia o capacidad operativa de agentes y Policía para sancionar”, comentó la experta en movilidad.

¿Por qué hay tanto incumplimiento de la norma?



De acuerdo con Alberto Hadad, exsecretario de Tránsito de Cali, actualmente la ciudad está en un completo caos, por lo que es urgente buscar soluciones definitivas a esta y otras problemáticas de movilidad.



“Si bien es cierto que volvió a estar en vigencia el decreto del parrillero hombre, esa labor se la quitaron a la gente del tránsito y se lo trasladaron a la Policía, algo que en mi opinión es monumental, ya que debería de hacerse de manera conjunta”, dijo Hadad.

El uso de esta medida en Bogotá los jueves, viernes y sábados ha causado varias manifestaciones y bloqueos por grupos de motociclistas durante esta semana.

De hecho, el ex funcionario recalcó que en Cali actualmente reina la falta de gobernabilidad y recalcó que muestra de ello es que “no sacan a la calle a los agentes de tránsito. Ellos y los comandantes tienen que estar en la calle y no pueden estar sentados en los escritorios. Solo es cuestión de que la gente se eduque y que exista un principio de autoridad, algo que aquí no hay”.



Ante esto, el subsecretario Candelo indicó que las zonas en donde más se presenta esta desobediencia es en la ladera y oriente de la ciudad, y que es un tema que debe ser controlado por la Policía Nacional.



“Cuando vemos una situación de esta adelantamos la revisión de los documentos de la motocicleta y quién la conduce y, de ser necesario, pedimos el apoyo de la Policía Nacional, para así poder trabajar conjuntamente”, precisó Candelo.



El País trató de comunicarse con la Secretaría de Seguridad y Justicia para obtener el balance los comparendos impuestos por la violación a esta norma, pero indicaron que estas cifras solo serán reveladas mañana, ya que serán discutidas en una reunión conjunta entre la Policía, CTI, Medicina Legal y Movilidad.