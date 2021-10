Rodrigo Granda regresó al país tras ser deportado desde México

Rodrigo Granda, exjefe guerrillero de las Farc que no pudo ingresar el martes a México por tener una circular roja de captura por parte de la Interpol, aseguró este miércoles que no estuvo detenido y habló de una supuesta "conspiración" del Gobierno.



En declaraciones a medios, Granda manifestó: "acá no ha pasado nada, siguen las provocaciones contra el proceso de paz. Se ha dicho que fui detenido por la autoridad mexicana, (pero) no fui detenido, simplemente alguna gente del Gobierno activó una orden de la interpol".

Contra Granda existe una orden de captura que solicitó Paraguay por el crimen de Cecilia Cubas, hija del expresidente de ese país Raúl Cubas, quien falleció en un secuestro atribuido a las Farc y del cual fueron responsabilizados los máximos jefes del grupo guerrillero.



El martes Granda viajó a México en compañía de Rodrigo Londoño, jefe del partido Comunes, a participar en un foro de partidos y movimientos de izquierda, pero al intentar ingresar a Ciudad de México las autoridades de ese país no se lo permitieron por el reporte judicial.



"Algunos altísimos funcionarios de Colombia, que no están de acuerdo con el proceso de paz, que dicen que no hemos cumplido, fueron los que activaron la orden", sostuvo Granda a su salida del aeropuerto El Dorado.



Aseveró que antes de su viaje estuvo en la Interpol averiguando si tenía algún reporte que le impidiera salir del país y, según él, no apareció ninguno; sin embargo, la Dijín aseguró que el pasado 28 de septiembre le envió a Granda una respuesta en la que le notificaba de la existencia de la circular roja emitida por Paraguay.

Igualmente dijo que la salida del país fue autorizada por la JEP, la cual además le ha dado el aval para otros desplazamientos que ha hecho en ocasiones anteriores.



Por su parte la canciller y vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, aseguró que Colombia no puede hacer nada ante este tipo de solicitudes que hacen otros países, quienes no están obligados a acoger los compromisos que asumió el Estado de Colombia con la exguerrilla de las Farc.



Para Ramírez lo sucedido con Granda deja como enseñanza que no todos los delitos de lesa humanidad están olvidados, “los países están en su legítimo derecho de reclamar”.