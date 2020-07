Roberto Ortiz cuestionó recompensa por el asesinato del fotógrafo Javier Francisco Parra

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El concejal de Cali Roberto Ortiz cuestionó la recompensa que ofreció el mandatario Jorge Iván Ospina por información que ayude a esclarecer el asesinato de Javier Francisco Parra García, fotógrafo vinculado a la Secretaría de Seguridad y Justicia.



"No es bueno, en la lucha contra el crimen organizado, que de 14 muertes violentas el pasado fin de semana (entre viernes y domingo) se ofrezca recompensa solo por la información de los que asesinaron a uno solo", aseguró el cabildante.



Su mayor inquietud, dijo, es "¿por qué por los otros muertos no se ofrece recompensa? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Los muertos no son de mejor o menor familia. No hay muertos de primera ni de quinta categoría".



De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Justicia, en Cali se han presentado 517 homicidios en lo que va corrido de este año.



Pese a que el alcalde, Jorge Iván Ospina, ofreció una recompensa por el asesinato de Parra, aún no se ha hecho público el monto.

Sin embargo, se conoció que las autoridades locales adelantarán una reunión con la Fiscalía en la cual esperan concertar la cuantía de la recompensa por el homicidio del fotógrafo.



Francisco Javier Parra, de 39 años, falleció el domingo 12 de julio en el Hospital San Juan de Dios, a donde fue trasladado luego de ser herido con arma blanca en el sector de Terrón Colorado.



"Deseo expresar mi solidaridad con la familia del joven reportero gráfico, quien fue asesinado vilmente. Extiendo mi solidaridad y acompaño en su dolor a todas aquellas familias que producto de la violencia criminal han sufrido la pérdida de un ser querido en esta danza de la muerte", anotó Ortiz.