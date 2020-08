Requieren pacientes para estudio sobre ivermectina en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Desde el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica (Ceip) en Cali, donde se lidera el único estudio clínico en el país aprobado por el Invima para verificar la seguridad y eficacia de ivermectina en pacientes con covid, se hizo un llamado a los caleños con la enfermedad en fase temprana para participar en dicha investigación.



El doctor Eduardo López, director científico del Ceip, invitó a las personas que estén en estadios iniciales del Covid-19 y que quieran hacer parte del estudio con ivermectina, a que se contacten con el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica de Cali para hacer la prueba PCR y así poder iniciar el tratamiento con el antiparasitario.



“Las personas deben ser mayores de 18 años, y tener tres o menos días de síntomas covid como fiebre, malestar general, tos, dolor de garganta, decaimiento; pueden comunicarse al 3188041533 y 3176685844. Se le agendará la toma de la muestra para hacer el diagnóstico, la prueba no tiene ningún costo y el resultado se obtiene en aproximadamente 24 horas”.



En este sentido, el investigador principal del estudio, señaló que después de un mes y diez días de haber iniciado en Cali el estudio clínico con ivermectina todavía no se tienen resultados preliminares ni concluyentes.



Hasta la fecha, de los 400 pacientes con quienes se pretende desarrollar la investigación, 100 voluntarios con Covid-19 se han adherido al estudio.



“Todos los datos están blindados a cualquier tipo de análisis hasta que lleguemos a un punto que ya habíamos predeterminado que es la mitad del estudio, es decir, haber incluido al menos la mitad de los participantes, así que para eso todavía nos falta aproximadamente seis u ocho semanas”, comentó el epidemiólogo Eduardo López, quien además aseveró que para ese tiempo se esperan tener 200 participantes para poder hacer un análisis preliminar.



“Si los datos están bien en seguridad, y todo está funcionando, seguiremos reclutando pacientes, todo depende de lo que encontremos en seis semanas en el primer análisis”, recalcó.



Asimismo, el también docente de la Universidad del Valle, anotó: “estamos activamente incluyendo pacientes”, quienes son identificados con la colaboración de la Secretaría de Salud Pública Municipal y las diferentes empresas de salud del Estado.



Los líderes del estudio del Ceip y la Secretaría de Salud esperan llegar a los 400 voluntarios requeridos para completar la muestra poblacional y así poder llegar a resultados concluyentes y conocer si la ivermectina serviría o no como tratamiento para covid.

Lea también: ¿Qué es el aislamiento selectivo?: preguntas claves sobre la nueva fase en la que entra Colombia



Entre tanto, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, aclaró: “para tener datos concluyentes el tamaño de muestra es de 400 personas, no podemos decir que este tratamiento se vea reflejado en atención a cuidados intensivos puesto que el estudio no es para esto, es para mirar si el medicamento disminuye la complicaciones, pero esto se verá cuando se concluya con el tamaño de muestra”.

¿En qué consiste el estudio?



El estudio clínico que busca evaluar la eficacia de la ivermectina como tratamiento para coronavirus, hará un análisis en 400 pacientes voluntarios, “200 tomarán ivermectina y las otras no; nosotros no sabemos a quiénes estamos dando el medicamento y a quiénes no. Al final del mismo nos daremos cuenta quién lo tomó y quién no y cómo le fue a cada una de las personas”, explicó el infectólogo Pío López, director general del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica.



A quienes participan en este estudio se les hace examen hepático antes de iniciar; si ingresa al tratamiento “se les hace un seguimiento durante un tiempo para observar la presencia de la infección, se estudia la efectividad del medicamento, al final se verá si las personas que tomaron ivermectina han tenido mucho menos infección que quienes no lo tomaron, es decir que no se complicaron”.



El paciente debe vivir en Cali para poder vigilarlo, “no importa que tengan alguna comorbilidad, lo más importante es que acepte participar y que nos avise si está tomando otros medicamento porque si no lo hacen puede haber algún tipo de interferencia”, puntualizó el especialista López.



Piden no automedicarse



En Cali, el uso de la ivermectina está recomendado desde la Secretaría de Salud bajo el estudio que se está adelantando con el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica adherido a la Universidad del Valle, dijo la titular de cartera, Miyerlandi Torres.



En este sentido, la Secretaria de Salud Municipal, reiteró el llamado a los caleños a no automedicarse.



La ivermectina “no está recomendado para consumo que no esté bajo fórmula médica, las persona no deben automedicarse, debe consumirse cuando el médico lo haya recomendado”, recalcó.



Respecto al tratamiento, Torres, señaló que se está utilizando solo alrededor del estudio, “no existe dentro del protocolo de atención el medicamento para covid en las instituciones de salud, de tal manera que no tengo ninguna retroalimentación con relación a los pacientes desde los médicos”.



Por otro lado, indicó que el 90 % de las personas que se les ha suministrado el medicamento dentro del estudio no se conoce ningún efecto secundario, “no hemos presentado ninguna queja ni evento adverso”, remarcó Torres.



Aunque de acuerdo a las investigaciones la ivermectina podría presentar mareo y náuseas.