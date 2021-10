La Secretaria de Salud del Valle anunció que este miércoles serán repartidas más de 160.000 dosis de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer, Janssen y AstraZeneca, de las cuales el 52 % -aproximadamente 83.200- serán entregadas a Cali.



"Recibimos 40.000 dosis de Janssen, 11.000 dosis de Pfizer y 110.000 de AstraZeneca que distribuiremos el día de mañana; el 52 %, como corresponde por población, a la ciudad de Cali. Estas vacunas de Pfizer son para terminar esquemas y para las personas que solamente se les puede aplicar esa dosis", dijo María Cristina Lesmes, titular de la cartera de Salud en el Valle.



Según detalló Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, actualmente en la ciudad hay disponibilidad de biológicos de Sinovac y AstraZeneca para la aplicación de terceras dosis en la población priorizada -personas con inmunodeficiencias y mayores de 70 años que hayan cumplido seis meses de la aplicación de su segunda dosis-, al igual que vacunas de Pfizer para niños entre 12 y 17 años.



"Tenemos una cantidad de eventos a final de año para los cuales requerimos las coberturas de vacunación que nos permitan decir que Cali es una ciudad biosegura (...) Llevamos más de 2 millones de vacunas aplicadas. Tenemos unas coberturas con esquemas completos de vacunación entre el 44 % y el 45 %; ya un 65 % de la población tiene una dosis", apuntó.

La funcionaria señaló que seguirán fortaleciendo las jornadas de inmunización 'casa a casa', en sectores de alta confluencia de público y en zonas gastronómicas y deportivas.



De otra parte, María Cristina Lesmes instó a la población a completar su esquema de vacunación considerando que el 95 % de las personas que actualmente están en las UCI por covid-19 deberían estar vacunadas y no han recibido el biológico.



"Me parece muy interesante que revisen los resultados que hay en este momento. Países que hay con un índice de vacunación que no supera el 37 %, como Rusia, están viviendo su cuarto pico. Países con altos niveles de vacunación como Israel y Nueva Zelanda están entrando a una vida que es la que todos disfrutamos. Podrían también revisar los ejercicios que tenemos en 14 municipios del departamento donde llevamos más de 50 días sin casos y cómo ha disminuido la mortalidad entre las personas que están vacunadas", subrayó.