"Queremos que Emcali le aporte ganancias a Cali": Juan Diego Flórez, gerente de la entidad

El nuevo gerente de la Empresa Municipales de Cali, Juan Diego Flórez, quien es ingeniero civil y antes se desempeñaba como secretario de Infraestructura Vial, asumió el nuevo cargo con varios retos, entre ellos sacar adelante el componente de telecomunicaciones.



Flórez, también con maestría en finanzas y especialización en gerencia de construcciones, en diálogo con El País contó por qué la demora en su nombramiento, la situación actual de Emcali, el plan de salvamento que se estructura y la afectación de la pandemia en la compañía.

Después de una serie de especulaciones finalmente se dio su nombramiento. ¿Por qué se demoró tanto?



Emcali es una empresa que tiene unas miradas que deben construirse desde muchas aristas, el Alcalde se tomó su tiempo; pienso que el trabajo que hizo Jesús Darío González, los primeros seis meses fue de diagnóstico, un trabajo enfocado a la revisión completa de la visión para que Emcali tuviera unos lineamientos conceptuales lógicos.



Paralelamente, estamos organizando la casa en infraestructura, logramos dejar un plan de desarrollo y objetivos listos, proponer unas metas que fueron importantes en el periodo pasado y se quisiera continuar en este. Le agradecí al alcalde Jorge Iván Ospina, por su confianza y le dije que aquí está mi compromiso con la empresa para que podamos sacarla adelante.

¿Si el Alcalde le tenía confianza por qué no arrancó desde hace seis meses?



Creo que el Alcalde tenía unas expectativas respecto a Juan Carlos Botero, que también había sido del equipo y tenía una visión financiera del tema; una decisión importante cuesta trabajo tomarla, es cierto que hay unas cosas que se han venido arrastrando, pero dado que somos el mismo gobierno, trabajaremos sobre lo que se ha construido y trataremos de recuperar todo el tiempo perdido en estos primeros meses de cambio.

¿Cómo ha afectado la pandemia la cartera de Emcali?



La empresa factura $200.000 millones mensuales entre sus tres componentes y sus ingresos normales por cartera pueden estar entre $173.000 y $177.000 millones, hoy la caja de Emcali es demasiado robusta, podría decir que el covid no ha la afectado, la gente ha seguido pagando, a través de los alivios han venido respondiendo.

Esto nos lleva a pensar que lo que tendríamos como empresa que financiar son $60.000 millones, si tengo en caja $870.000 millones no iría a pedir un crédito, tenemos caja para aguantar, no vale la pena endeudar la empresa, el problema de Emcali en este momento no es caja.

Uno de los mayores retos de Emcali es su imagen, los caleños lo ven con tinte político, sindical, ¿Qué va a hacer para cambiar esa imagen?



Cuando uno revisa lo que existe en Emcali se da cuenta que hay con qué trabajar, es muy probable que se necesite un liderazgo para cambiar situaciones que no se han podido resolver en el tiempo y ese es el compromiso que traigo.



Vamos a tomar las decisiones necesarias con el objetivo que la empresa esté bien, hay que entender que se tiene la gestión de muchos interesados, en el buen sentido: proveedores, contratistas, trabajadores, sindicatos, la clase empresarial; gestionar esos intereses con el objetivo que la empresa salga adelante y poderlos equilibrar es lo que asegurará la sanidad financiera de los componentes de comunicaciones y energía a finalizar de este periodo.

El alcalde anterior, Maurice Armitage, invitó a dos miembros del sindicato a la junta de Emcali y trató de vincular a los sindicatos a la decisiones de la empresa. ¿Cómo vio esta decisión y está dispuesto a mantener estos puestos?



Me pareció valiente incorporarlos en la junta, es una decisión que corresponde a la amplitud de poder decir que entre todos podemos sacar adelante la empresa, las miradas que ellos tienen sobre la empresa en ciertas circunstancias aportan, se debe entender que tienen unos intereses a los cuales seguramente no podremos acceder, pero creo que tienen miradas que son valiosas para poder construir el proceso de salvamento de Emcali.

¿Qué va a pasar con el componente de telecomunicaciones, cuál es su idea de ejecución?



Da pérdidas de $100.000 millones, eso no lo voy a ocultar. Cuando las telecomunicaciones empezaron en su ‘boom’ y Emcali tuvo la oportunidad de crecer en telecomunicaciones, este sustentaba el negocio de acueducto, le daba de sus utilidades para sacarlo adelante; viene el ‘boom’ de telefonía móvil, y Emcali no es capaz de entrar en esa onda y pierde competitividad en el mercado. Pero si se ve hoy hacia dónde va el negocio de las telecomunicaciones, la voz que conocen todos no es la voz que va venir al futuro, casi todos utilizamos llamadas sobre los datos, llamadas de WhastApp, Zoom; la comunicación va a migrar hacia allá, el componente de voz en algún momento se va a apagar y esa burbuja que duró 20 años se está apagando y es la oportunidad para que quien tenga internet sea el que lidere el mercado.



Emcali tienen 80 landas de internet a través de su cable submarino subutilizados que podría venderse como chorros de internet a nivel empresarial, a otros municipios, a otros usuarios para aplicar voz sobre esos datos y esa es la ventaja estratégica que nosotros debemos aprovechar como compañía .

Es realista pensar que Emcali puede pelear con esos ‘monstruos’ de telefonía, siendo una empresa modesta...



De los 2.3 billones de pesos de ingresos operacionales de Emcali, $860.000 pueden corresponder al negocio de acueducto, 1.4 billones al de energía y solo $170.000 millones al de telecomunicaciones, realmente es una empresa pequeña que tiene unos problemas que están dando pérdidas, pero que tiene la oportunidad de poder conseguir clientes, ofrecer más servicios; tenemos que pensar que con poco dinero podríamos recuperar telecomunicaciones porque si digo no es viable, vendamos, nadie la compraría.



Digo que nos den un año para llevarla a cero pérdidas mejorando ingresos y reduciendo gastos.



¿Vamos a sentir este año incremento en el costo de la energía?



En el mercado de las casas tenemos comprado el 94 % de la energía, y pensaría que a partir de julio se sentirá una pequeña disminución. En el mercado de la empresas tenemos una cobertura del 75%, estamos expuestos en el 25 %, cuando compremos en bolsa la exposición alta de ese paquete va a tener un impacto, pero le estamos jugando al menor consumo, entre menor consumo menor compro caro.

En los corrillos políticos se dice que uno de los objetivos de llevarlo a usted a Emcali es que se convierta en candidato para próximas elecciones...



”Pensaría que uno debe realizar primero la tarea para que lo ponen, y estoy en Emcali para hacer que funcione, sacarla adelante, si esa forma de administrar genera un capital político a futuro lo veremos. Estoy desprendido de cualquier cosa porque creo que sino no funciona, más adelante no sé”