Programa especializado concluyó que en Cali las afectaciones serían graves en caso de un terremoto

En Cali el 70 % de las edificaciones no son aptas para resistir un terremoto, por ello, algunos expertos manifestaron que en caso de tener un evento similar al que ocurrió en Turquía, que hasta el momento deja más de 45.000 muertes, el panorama sería desgarrador.



Eso se concluye gracias a un programa ideado por dos egresados y un profesor de la Universidad del Valle, que busca servir como herramienta a las alcaldías y la ciudadanía para que conozcan el riesgo de las edificaciones ante la intensidad de sismos, basados en el año de construcción de la estructura.



“En uno de los mapas se mide el desempeño de las estructuras antiguas o construidas sin normas de sismorresistencia; en otro se mide lo que sucedería con los edificios que fueron construidos con la norma de 1984 y la norma de 1998. Y uno más con la norma de 2010. Las consecuencias para las edificaciones construidas sin ninguna norma serían iguales a las del terremoto de Turquía y Siria”, concluyó el programa ideado por los académicos.



Lea además: Cali, una ciudad que se asfixia por la pérdida de espacio público



Los autores son el ingeniero Harold Cárdenas, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad del Valle; Arturo Durán, especialista en estructuras y Uber Gallego, evaluador de riesgos sísmicos.



“Es obligación del Estado mitigar el riesgo sísmico. Se requieren entes de control que no sean permisibles con las malas prácticas ingenieriles de las constructoras. También se deben hacer los estudios de microzonificación sísmica en los municipios donde no existan y actualizar los existentes, para establecer las normas de uso del suelo, y así evitar que las futuras edificaciones se construyan sobre fallas activas o suelos licuables. Además, las edificaciones construidas sobre estos suelos deben ser reubicadas”, comentó Uber Gallego.



Cali es una de las ciudades del país que está ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que quiere decir, según los expertos, que es probable que se presenten sismos de gran magnitud.