Procuraduría investiga fallas en infraestructura del Centro de Formación para Menores de Cali

En una visita realizada por la Procuraduría General de la Nación al Centro de Atención Especializada para menores Valle del Lili, ubicado en el sur de Cali, se encontraron graves problemas que afectan la infraestructura del lugar.



Según la Procuraduría, estas fallas ponen en riesgo a los 229 jóvenes que se encuentran recluidos en el lugar.



"Se está cayendo a pedazos. Hay techos y tejadas rotas, hay problemas graves de humedad que afectan las estructuras y se están derrumbando, incluso, la parte administrativa ya se cayó", dijo Myriam Arias, procuradora judicial de familia de Cali, a Blu Radio.



Y añadió: "Hay perforaciones en las paredes, baterías sanitarias de los baños y duchas deterioradas y vandalizadas, deterioro en el sistema eléctrico, goteras en toda la edificación y problemas de aguas empozadas que producen problemas en la piel a los muchachos".



Producto de esas mismas condiciones, que además vulneran los derechos de los jóvenes, reveló la funcionaria que dos de los siete talleres que estaban dispuestos para enseñar diferentes actividades están fuera de funcionamiento.



Asimismo, explicó también que se registra un hacinamiento de los reclusos porque, debido a que muchos de los sitios se están en una mala condición, hay pocos lugares de refugio. Además, la procuradora dijo que en el Centro de Formación El Buen Pastor de Cali se presenta la misma situación.



Es por esto que, la procuradora advirtió, se investiga a la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, al no cumplir con los compromisos, sobre todo económicos, dejando abandonado el lugar.



"Esto no es de rogadera ni de mendigar. Es de cumplir con la ley. El llamado es a la alcaldía y gobernación porque no se ponen de acuerdo. El año pasado se comprometieron en la suma de $900 millones, después bajaron a $500 millones y esta es la hora que la gobernación asume solo $80 millones y la alcaldía $120 millones", concluyó Arias.