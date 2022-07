Presentan proyecto para frenar el maltrato animal en Cali

En compañía de un grupo de niños, niñas y adolescentes, el concejal Terry Hurtado radicó un proyecto de acuerdo que busca prohibir el ingreso de menores de edad a corridas de toros y otras actividades taurinas en Cali.



“Este proyecto busca proteger a los menores de la violencia psicológica a la que son expuestos cuando son llevados a corridas de toros. Hoy sus voces nos dijeron que requieren nuestro apoyo. Ya está radicado, solo falta que el alcalde de Cali dé un concepto favorable para que el tema pueda avanzar en el Concejo”, explicó el cabildante.



Los niños y jóvenes que participaron del evento firmaron con sus manos el acuerdo en el centro del hemiciclo del Concejo.



María Ángela Montealegre, de 17 años, estuvo presente en la radicación de la iniciativa y opinó que “los niños y jóvenes debemos estar libres de la violencia que se vive en la tauromaquia y la incidencia negativa que genera esto tanto mental como físicamente”.



Además, agregó: “Yo, como joven, tengo claro que la tortura animal no es arte, no es cultura ni es parte de un espectáculo para la humanidad, es algo atroz... ¿Desde cuándo el sufrimiento de otro ser vivo es tema de celebración, de gusto? El arte es vida, y por ende, no la quita”.



A su vez, Abril Rincón Hernández expresó: “Ver como maltratan y matan a los animales por diversión no es un juego, es algo serio. Yo pienso que los niños no deberían participar, y nosotros tenemos que enseñar para la paz”, comentó.