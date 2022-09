Preocupación en Cali por aumento de casos de suicidio en la ciudad

En la noche del 8 de septiembre, una mujer intentó lanzarse desde un puente en la terminal del MÍO de Andrés Sanín. Gracias a la comunidad, ella está a salvo.



Este hecho se suma a los 924 intentos de suicidio que se presentaron en Cali entre enero y julio de este año, una situación bastante preocupante en la región.



Hoy, precisamente, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una invitación a la reflexión y la consciencia que se debe tener con este fenómeno de carácter social.



De acuerdo con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, en el primer semestre del año se registraron 64 casos de suicidio, 50 de estos fueron hombres y 14, mujeres. En comparación con el año pasado, la tasa de mortalidad subió un 9 %.

Uno de los principales factores que llevan a terminar con la vida de las personas son los problemas familiares, seguido de conflictos de pareja, dificultades económicas y el maltrato físico o psíquico.



Sin embargo, un documento del Colegio Colombiano de Psicólogos, Colpsic, agrega que el motivo no es exclusivamente mental, “hay una amplia mezcla de factores biológicos, psicológicos y socioculturales que están en continua interacción dinámica, parecen explicar por qué una persona decide intentar quitarse la vida”, manifestó Paulo Daniel Acero Rodríguez, psicólogo colaborador de la institución.



Por tal motivo, la secretaria de Salud relató que “nosotros con nuestro programa de Tejiendo Sueños, afortunadamente, hemos logrado posicionar el tema en diferentes espacios y territorios, porque a veces no es por falta de atención, sino porque la gente no sabe identificar el riesgo, no busca ayuda oportunamente y ya se vuelven enfermedades crónicas; entonces hablar de salud mental también es quitar muchos tabús”.



Es así como la dependencia de la Alcaldía se propone realizar un seguimiento a la ciudadanía, desde las instituciones educativas para minimizar estos episodios, y en las EPS, para estar al tanto del bienestar de todas las personas.



Se programarán unas jornadas de salud, en las que se realizarán chequeos a las personas interesadas. Primero, con una entrevista con un psicólogo, en la cual se identificarán los riesgos que puedan tener; segundo, se remitirán a sus EPS y, finalmente, se les asignará una cita formal, expresó Miyerlandi Torres.



Según un informe presentado por la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ACP, los signos de advertencia, de este fenómeno, no siempre son obvios y pueden cambiar de persona a persona. Algunos dejan en claro sus intenciones, mientras que otros guardan en secreto sus pensamientos y sentimientos suicidas.



Conviene resaltar que la salud mental debe ser una prioridad en el diario vivir, es por eso que la familia, los amigos y las parejas amorosas deben ser un apoyo para el bienestar de las personas.



Por esta razón, el neuropsiquiatra Juan Manuel Orjuela recomienda que “en caso de que una persona tenga ideas suicidas, lo primero es acercarse a ella sin señalar, juzgar o discriminar y validar la emoción de esa persona. Está bien no sentirse bien. Recordarle que hay muchas posibilidades de salir de eso y orientarla a un profesional de salud mental”.



Basándose en el informe de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, desde hace algún tiempo se está ejecutando una campaña llamada ‘PrevenirEsPreguntar’, la cual se enfoca en combatir las creencias que hay acerca del suicidio y apoyar los lazos de conversación entre las personas. La iniciativa sostiene que hablar del suicidio no induce a las personas a cometer este acto, de ahí que esta publicidad tenga fines preventivos.



Adicional a esto, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea de atención gratuita 106 o el número de WhatsApp 3007548933. Estos canales están diseñados para velar por el bienestar de las personas y cuentan con un equipo de profesionales en psicología, los cuales identifican y previenen los riesgos de la salud.