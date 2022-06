Preocupación en el Valle por el aumento de casos de covid-19

La Secretaría de Salud del Valle informó que el departamento registró 501 casos de nuevos contagios por Covid-19 para la semana entre el 2 y el 8 de junio, lo que marcó un incremento del 20,7 % frente a la semana inmediatamente anterior.



Por ello, las autoridades de salud tanto nacionales como locales alertaron a la comunidad tras el incremento de casos. Incluso no se descarta que se presente un quinto pico de la enfermedad.



Por ejemplo, en el Valle eran 83 a la semana hasta hace solo un mes, mayo finalizó con 415 casos y la primera semana de junio arrancó con 86 casos adicionales.



Las ciudades con mayores reportes en la región fueron: Cali, con 414; Palmira, con 21 casos y Buga con 17. A su vez, se registraron tres personas fallecidas en todo el departamento.



Gerson Bermont Galavis, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, hizo un llamado a la población para que siga aplicándose las dosis de vacunas disponibles en todo el país. “La vacunación no ha terminado y en la última semana se mantuvo estable, lo que quiere decir que hay relajación, con sólo 31 mil dosis aplicadas esta semana”.



El funcionario también recalcó que “no hay excusas para no vacunarse, ya han llegado al país cerca de 100 millones de dosis y están por llegar nuevos biológicos, con lo que se mantiene un stock de vacunas en los territorios”.



Según María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, este tiene una cobertura en segundas dosis apenas del 62 %, con 7.3 millones de biológicos suministrados hasta la fecha.



“Tenemos vacunas de Sinovac, Pfizer y Janssen. Tenemos la posibilidad de poner primeras, segundas, terceras y cuartas dosis”, dijo