Precios de la canasta familiar siguen caros en Cali, ¿cuándo se estabilizarán?

Durante los dos últimos meses los precios de los alimentos en Cali tuvieron una variación negativa (-7,94% en junio y -0,61%, en julio), según el Dane, sin embargo, la percepción en los hogares es que la canasta básica está muy cara.



El alza en el precio de los alimentos en la ciudad se da desde inicio del año con variaciones mensuales por encima del 1%, pero la situación más crítica se dio en mayo, por los bloqueos de las vías. En ese mes la inflación de alimentos llegó a 15,39%, y pese a la baja reciente, en lo corrido del año la variación de los precios en este rubro de gasto es de 11,80%.

Tal vez por esto es que los jefes de hogar perciben que el precio de los alimentos no ha bajado en la ciudad. Por ejemplo, Ana María Gómez, una diseñadora y ama de casa, comentó que el costo de la carne sigue al alza, lo mismo que el pescado, en especial el salmón y productos como el aceite.



“El valor del pollo no ha bajado, los huevos por unidad están caros, entre $500 y $600, pero el costo del panal ha reducido hasta $11.500, según la calidad. El aceite está muy caro y lo único a buen precio es el arroz y algunas verduras”, destacó.



Asimismo, Mauricio García, administrador de Angus, una distribuidora de carnes de la ciudad, comentó que el costo de la carne de res y de pollo, “ha bajado suave, pero el cerdo ha estado muy variable, estaba a $9.500 kilo en canal y ahora volvió a subir a $11.000. El pescado está alza y esta semana no se conseguía”.



Hace uno meses el filete de salmón se vendía en la ciudad en $21.000 la libra hoy supera los $28.000.



Según datos del Dane, en el país la carne de res y derivados aumentó 21,9%, en lo corrido del año; la de cerdo, 9%; los huevos, 24%; aceites comestibles, 32%; las frutas frescas, 14% y el azúcar 13%.

¿Qué se espera?

Algunos analistas esperan que para el final del año los precios de los alimentos se puedan estabilizar, sin embargo, hay riesgos que llevan a pensar que esto no pasaría.



Carlos Andrés Pérez, director Económico de la Cámara de Comercio de Cali, dijo que el proceso de reactivación económica registrado en lo corrido del año ha impulsado los precios de alimentos en el país,

afectando especialmente a los hogares de menores ingresos. “En Cali y el Valle del Cauca seguimos registrando los impactos de los bloqueos en las vías y el cierre de empresas relacionadas con la cadena productiva de alimentos. Las dificultades enfrentadas por compañías productoras finales e insumos de la región han llevado a afectar la oferta de varios alimentos”, aseguró.



Agregó el economista que el aumento en el precio del dólar ha representado un alza en los costos de producción para muchos campesinos y productores de alimentos procesados. “Esperamos que en el transcurso de los próximos meses gradualmente se revierta esta tendencia en los precios de los alimentos en la medida en que se estabilicen las cadenas de abastecimiento, producción y distribución”.



De igual manera Óliver Medina, jefe de precios de Cavasa espera que durante los próximos meses la situación mejore. “Poco a poco se tiende a la normalidad en labores agrícolas, la siembra y cosecha, todo esto afectado por el paro”.



Por esta razón dijo que pese a que algunos precios han bajado, en general las carnes, los granos, aceites, el azúcar siguen con costos altos. “En el caso del aceite se argumentan problemas de materia prima, otros productos están afectados por sus ciclos normales de producción. Aspiramos a que paulatinamente sigamos mejorando”.

Oferta

Según información de Cavasa, en el mercado del pasado domingo ingresaron a la central de abastecimiento 3184 toneladas de alimentos.



De esta cifra 180,6 toneladas fueron de carnes de res, mejorando la oferta frente a la semana inmediatamente anterior.



El 44% de los alimentos que llegaron a la ciudad provenían de Nariño.