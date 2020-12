Por ocupación del 90% en camas UCI, preparan nuevas restricciones en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Dado que casi todos los centros médicos de Cali se encuentran con un 90% de ocupación de camas UCI, la Administración Municipal declaró la alerta roja y prepara nuevas restricciones.



De acuerdo con lo que Miyerlandi Torres, secretaria de Salud, expresó en el Facebook Live de El País, la alerta roja es pertinente para el momento de la pandemia que se registra en la capital del Valle.



"Actualmente tenemos 330 personas en UCI, lo que representa un 90% de ocupación. Estamos a 80 personas de tener el mismo registro que tuvimos entre la última semana de julio y la primera de agosto, cuando se presentó el primer pico de la pandemia", comentó.



Para Torres es pertinente declarar la alerta roja en el sistema hospitalario de la ciudad, ya que en esta oportunidad, a diferencia de la primera ola de contagios, está el tema de las cirugías que se pospusieron en la primera etapa de la pandemia.

"Este mes tenemos una complicación adicional en relación al primer pico de la pandemia, pues ahora también tenemos que atender a las personas que tiene pendientes cirugías de otras patologías", afirmó.



Debido al periodo de aislamiento obligatorio, a estas personas se les aplazaron las cirugías y ahora, según la jefa de ese despacho, estos pacientes se están complicado por tiempo que han estado sin esta intervención.

Cali prepara medidas

Para frenar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus en Cali, la Alcaldía prepara una serie de medidas restrictivas tales como la ampliación del toque de queda y la ley seca; al igual que el pico y cédula.



Sobre esto, la secretaria de Salud señaló que hay dos tipos de medidas que están tomando, unas se implementan para los centros de salud y EPS y las otras que son de orden social.



"En compañía de la Personería de Cali hicimos un llamado a las EPS, para que aquellas que no están cumpliendo con la toma de muestras y el seguimiento de pacientes, retomen estas actividades, así los casos que se pueden atender en el domicilio no se agravan y tengan que ser remitidos a una UCI", puntualizó.



Con respecto a las medidas de orden social, la funcionaria dijo que aún no puede confirmar nada, pero hasta ahora tienen establecido que se amplíe el toque de queda y la ley seca. Además de retomar el pico y cédula, y el pasaporte sanitario digital.



"El toque de queda y la ley seca, hasta ahora, van de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente. Con respecto al pico y cédula, podemos decir que sería par e impar y aplica para ingresar a unos sectores específicos, como las entidades bancarias, establecimientos comerciales y centros comerciales. Vamos a retomar el pasaporte sanitario digital", señaló.



Y agregó: "los restaurantes y bares podrán funcionar hasta las 11:00 p.m. ya que a los trabajadores se les permitirá circular con una carta laboral, al igual que los clientes, quienes mostrando la reserva podrán retornar a sus casas después de las 11:00 de la noche", dijo.



Además, Miyerlandi Torres adelantó que para los días 20 y 27 de diciembre, días en los que se van a disputar las finales del fútbol colombiano entre América de Cali y Santa de Fe, se reforzarán las medidas restrictivas.



Torres también se refirió a la circular que emitió el Ministerio del Interior, en la que, entre otras cosas, dice que los municipios donde la ocupación de las camas UCI sea superior al 70% solo se podrá vender licor hasta las 10:00 de la noche.



"Habrá que esperar al decreto oficial, pero seguramente tendremos que acogernos a lo dicho en esa circular. Sabemos que estas medidas son incómodas, pero necesitamos el compromiso de todos para poder frenar el avance de la pandemia", manifestó.



Por último, la jefa del despacho de Salud hizo un llamado a toda la comunidad para que respete las medias que se van a adoptar, ya que esta es la única manera de frenar el avance de contagios.



"Le pedimos a toda la comunidad para que adopte estas medidas. No queremos tener que vivir el 24 y 31 con medidas más fuertes. Depende de todos que podamos frenar el avance de la pandemia y evitar más muertes", finalizó.

Cabe recordar que de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Departamental, en la capital del Valle se han registrado 85.011 casos de covid-19 desde la llegada del virus a la región.

2480 personas han fallecido en Cali por enfermedades asociadas al covid-19