Pilotos de 'agüelulos' en el Bulevar y el parque del barrio Alameda dieron inicio este jueves

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Los pilotos de los 'agüelulos' dieron inicio este jueves en el Bulevar del Río y el parque del barrio Alameda de Cali, con el objetivo de reactivar el sector de los establecimientos nocturnos.



Estos espacios dieron apertura a las 4:00 p.m. y su actividad se extenderá hasta la 1:00 a.m.



En los 'agüelulos' no venderán bebidas embriagantes. Además, se debe ingresar con previa reserva. El tiempo máximo de estancia es de tres horas.



De igual forma, la Alcaldía de Cali señaló que hay espacios demarcados para bailar, pero los asistentes no tendrán permitido compartir 'pista' con personas de mesas diferentes.



El mandatario Jorge Iván Ospina consideró que la realización de los 'agüelulos' ayuda a "entender que podemos hacerlo de una forma biosegura y evitar que la pandemia de al traste con nuestra cultura".



"Lo hacemos al aire libre para reducir los focos de contagio", reflexionó.



Ospina, adicionalmente, invitó a la ciudadanía a ser partícipe de estos espacios. "Los espero, tengan comportamientos responsables. Comprendan la importancia del equilibrio entre la actividad de la noche, la actividad económica y la vida".



Y enseguida añadió: "Adelantar una actividad después de una pandemia podría ser una provocación a la irresponsabilidad, y eso no lo queremos. Queremos construir mecanismos bioseguros para el encuentro ciudadano".



Si el piloto logra un balance positivo, el mandatario espera obtener las autorizaciones del Gobierno Nacional para la "apertura de los establecimientos, en horarios definidos y espacios abiertos, con venta de licor".



Los 'agüelulos' en Cali se llevarán a cabo durante cuatro días.