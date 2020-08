Piden reforzar aislamiento de casos positivos de covid-19 en sus viviendas

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Quienes convivan en un mismo hogar con un caso confirmado positivo para Covid-19 o una persona sospechosa con alta probabilidad de tener el virus, deben quedarse en casa en aislamiento por 10 o 14 días. Así lo determinó el Ministerio de Salud al expedir las nuevas medidas de aislamiento para hogares con casos positivos o sospechosos de coronavirus.



La decisión de implementar esta estrategia a nivel nacional se debe a que varias ciudades atraviesan por el pico más alto de la pandemia, y con esta medida el propósito es desacelerar el contagio de covid e interrumpir la cadena de transmisión.



De acuerdo con Claudia Cuéllar, directora (e) de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, estas medidas se tomaron para “salvar vidas”.



Dentro de los recientes lineamientos emitidos por Minsalud se solicita aislamiento para todos los integrantes de una misma residencia cuyos casos positivos o sospechosos se encuentren en recuperación dentro del domicilio o en hospitalización. Igualmente, el aislamiento se debe hacer si se ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado.



En este sentido, Cuéllar, explicó: “Si la persona es asintomática, con o sin factor de riesgo, pero fue un contacto estrecho de un caso confirmado o un fallecido por Covid-19, tiene que hacer el aislamiento desde que tiene conocimiento de esa exposición y asimismo a todos los integrantes de su núcleo familiar”.

Personas que convivan con un contagiado, así no tenga síntomas, no deben salir de casa ni visitar a otros.

La toma de la muestra se debe realizar a los siete días de haber tenido el contacto. Si el resultado es negativo, debe completar el aislamiento de 14 días desde la exposición; si sale positiva, 10 días desde la toma de la muestra.



En caso de que el integrante de la familia tenga la prueba positiva, debe mantener el aislamiento obligatorio desde la fecha de toma de la muestra por 10 días. Si en los tres últimos días del aislamiento no presenta síntomas como fiebre, tos e insuficiencia respiratoria, puede declararse recuperado y retomar las actividades cotidianas.

Entre tanto, “si una persona de la vivienda es sintomática, se le practica la prueba y esta es negativa, pero continúa con alta sospecha de covid, se debe considerar la toma de una segunda prueba a las 48 o 72 horas. Debe mantener el aislamiento hasta que tenga el resultado de esa segunda prueba y si es negativa se descarta el caso”, anotó Cuéllar.

‘Casa en cuarentena’



Cabe recordar que esta estrategia que ya se está implementando a nivel nacional, la Secretaría de Salud de Cali la viene ejecutando desde hace cinco meses, la medida se conoce como ‘casa en cuarentena’ y tiene el propósito de contener el virus en la ciudad.



“Desde abril implementamos ‘casa en cuarentena’; si la persona vive bajo el mismo techo con un caso positivo, toda la familia se considera positiva para covid, y deben estar aislados durante 14 días con o sin prueba, es decir no necesitan tener el resultado de la prueba para estar aislados”, precisó Miyerlandi Torres, titular de cartera.



Para los familiares que laboran en empresas y viven con un contagiado, “deben mostrar la prueba positiva del miembro de la misma casa y la empresa debe permitir ese aislamiento. Si cursan asintomáticos pueden estar 10 días aislados y después pueden regresar a trabajar. Si presentan síntomas, el aislamiento es por 14 días”, señaló la Secretaria de Salud, quien además comentó que de todos los casos que se les hace seguimiento en casa, “con el 58 % de ellos logramos tener contacto y nos reportan que están guardando el aislamiento”.



Además de la cuarentena estricta que deben practicar en la vivienda contagiados y sospechosos de covid, como el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento, también se deben extremar las medidas de limpieza y desinfección dentro del hogar.



El médico epidemiólogo Carlos Trillos, profesor de la Universidad del Rosario, recomienda a la persona infectada durante el aislamiento “no circular en otras habitaciones o áreas comunes de la casa; ventilar la habitación, abriendo una ventana, sin exponer a la persona a cambios bruscos de temperatura o corrientes de aire; asignar un baño exclusivo para el paciente, si no se puede, se debe desinfectar cada vez que lo use la persona enferma; se debe realizar aseo de la habitación con agua y jabón, así como desinfección con alcohol o hipoclorito por lo menos una vez al día, o las veces que sean necesarias, según manejo de secreciones respiratorias”.



Asimismo, el especialista Trillos, aconseja seguir todas las instrucciones del médico tratante y comunicar cambios de sintomatología. “Se debe estar pendiente a los signos de alarma, dentro de los más importantes son la fiebre de 38 grados celsius o superior por más de 3 días; fatiga progresiva o dificultad para respirar, el dolor u opresión persistente de pecho, dolor abdominal y estado de confusión”.



Este último es evidente por desorientación, respuestas no coherentes, somnolencia o incapacidad para permanecer despierto. Igualmente, “ estar atentos al cambio de coloración de los labios a un color violáceo”, acotó el epidemiólogo.



Para garantizar aislamiento



De acuerdo con los nuevos lineamientos de Minsalud, los afiliados a los Regímenes Contributivo y Subsidiado de salud, que sean diagnosticados con Covid - 19, contarán con los recursos económicos derivados de la incapacidad por enfermedad general o por enfermedad laboral, según corresponda, que reconozcan la EPS o las ARL para garantizar el aislamiento de ellos y su núcleo familiar.



Los personas con covid cotizantes al Régimen Contributivo, a quienes el médico tratante considere que no es necesario generar una incapacidad por las condiciones físicas en las que se encuentra, deberán realizar teletrabajo durante el término del aislamiento.



Los afiliados al Régimen Subsidiado de Salud que sean diagnosticados con Covid - 19, contarán con el pago de la Compensación Económica Temporal, creada por el artículo 14 del Decreto Legislativo 538 de 2020, que corresponde a 7 días de salario mínimo por una sola vez y por núcleo familiar, si ha cumplido con el aislamiento.