Piden al alcalde de Cali que prohíba los vehículos de tracción animal

El concejal Terry Hurtado le pidió al alcalde Jorge Iván Ospina que firme el decreto que prohíba la circulación de vehículos de tracción animal, debido a las recientes protestas de carretilleros en el CAM.



“En Administraciones pasadas se invirtió alrededor de $ 25.000 millones en la sustitución de estos vehículos y en la actual van más de $ 9000, pero esta población sigue pidiendo recursos, entonces ya es el momento de que la Alcaldía emprenda acciones y estos vehículos sean decomisados y los caballos liberados”, dijo Hurtado.



Se debe recordar que el martes 28 de marzo se presentó una protesta de al menos 40 carretilleros que exigían soluciones de la Alcaldía para sustituir sus vehículos, ya que a algunos presuntamente les quitaron sus carretillas y caballos pero que llevan más de tres meses esperando que les entreguen sus ‘chanas’.

A los manifestantes no les permitieron bloquear las vías aledañas al CAM. Foto: José L. Guzmán / El País.

“Los carretilleros bloquearon nuevamente la vía que conduce al CAM porque no fueron incluidos en el proceso de restitución de vehículos de tracción animal porque no contaban con todos los requerimientos. No obstante, al parecer muchos de ellos hacen parte de familias que ya fueron beneficiados en el pasado”, comentó Hurtado.



La más reciente protesta fue en horas de la mañana, pero fue rápidamente dispersada por las autoridades, las cuales arribaron al sitio utilizando la fuerza y granadas aturdidoras para desbloquear la vía.