Piden a Corfecali cuentas claras sobre Feria Virtual tras informe de auditoría

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Luego de que El País diera a conocer el borrador del informe de una auditoría donde se evidenciaban presuntas irregularidades en la pasada Feria virtual, concejales, empresarios musicales y sectores de opinión pidieron a Corfecali mayor claridad frente a los dineros invertidos.



Cabe recordar que el informe revelaba que la gerencia de Corfecali -al parecer- realizó contratos con empresas no idóneas, compras injustificadas y actos sin permisos de la junta directiva.



“Hay varias cosas preocupantes, como la forma en que se contrataron los artistas internacionales y peor aún a través de una discoteca que no tiene la idoneidad en sus estatutos para contratar artistas. Además, son imperdonables los posibles hallazgos de corrupción en medio de la pandemia”, señaló el concejal Juan Martín Bravo.



Por su parte, el también concejal Roberto Ortíz manifestó que pese a que ayer Corfecali presentó un informe del impacto de la Feria “parece que este hubiera ido a un salón de maquillaje”, ya que no se mencionó la revisoría fiscal.

Puede leer: Los preocupantes hallazgos de la revisoría fiscal a Corfecali por Feria Virtual

“Han querido tapar irregularidades, una cosa es lo que ellos presentan y otro lo que dice el informe de la revisoría fiscal de Millán y Asociados. Lo que más duele es la ausencia de los órganos de control que no se ven por ninguna parte”, añadió.



A su vez, la cabildante Diana Rojas señaló: “Corfecali rindió ayer cuentas y presentó un balance de los recursos ejecutados y del impacto económica de la Feria Virtual, por supuesto el impacto económico fue nueve veces menor que una Feria en condiciones normales, a pesar de que el aporte de la Alcaldía fue el mismo de años anteriores, sin embargo, no se profundizó en los hallazgos hechos por la auditoría y por eso seguirán las dudas sin resolverse”.



Por su parte el promotor de eventos, Hroy Chávez, de ‘Ahora les presentamos producciones’ dijo: “Infortunadamente, ese informe de la revisoría fiscal confirma cosas que muchos creíamos y es que los contratos de la Feria de Cali se adjudicaron a dedo por amiguismos de personas cercanas a la Alcaldía de Cali. Se ve que eran entidades que no eran idóneas para contratar artistas y que no tienen que ver con el manejo cultural de la ciudad de manera permanente”, manifestó.



Jhon Jairo Gálvez, gerente encargado (en términos jurídicos) de Corfecali, afirmó que la Feria fue “100 % transparente, en la que no podemos hablar de favorecimiento por contratos, pues hubo alrededor de 380 proveedores, no uno solo. Nosotros no estamos obligados a aplicar la Ley 80 de contratación, pero tenemos unos principios de igualdad y transparencia, en las que buscamos que aplicamos en cada contratación”.



Frente a la exposición hecha por la auditoría sobre la contratación de artistas internacionales por La Topa Tolondra, pese a que no contaba con el objeto social para tal fin, Gálvez explicó que “el artista es quien decide cuál es su representante por el cual ser contratado, algo que no es exclusivo de Corfecali, sino del mercado artístico”.



Además, enfatizó que mientras la Contraloría revisa la información pertinente, “como fue invitación nuestra desde el principio”, el informe del auditor se debe validar con Corfecali para dar a conocer un balance definitivo a la opinión pública.



Una opinión similar tuvo Argemiro Cortés, gerente ad hoc de Corfecali, quien señaló que “el documento de la auditoría es una primera versión, por lo que hace falta escuchar cómo Corfecali responde a esas observaciones para dilucidar esa controversia”, además de agregar que la entidad tendrá que devolverle a la Alcaldía cerca de $760 millones por una serie de actividades de la Feria que no alcanzaron a ejecutarse.

Cortés insistió que su responsabilidad es entregar “todos los datos de manera transparente a los entes de control sin la predeterminación de condenar o absolver a quien sea”.



Sin embargo, afirmó: “Seguramente fuimos muy soberbios y no escuchamos en gran parte a un sector de la comunidad, por lo que en un futuro debemos entender las razones de aquellos que no querían este evento”.



En todo caso, Cortés destacó que por cada $1000 invertidos en la Feria, $6900 se irrigaron en la economía, lo que se traduce en un impacto superior a los $69.000 millones, por lo que calificó la Feria de Cali virtual como “un buen negocio”. Se espera que el próximo lunes 8 de marzo Corfecali responda a lo expuesto por la auditoría.