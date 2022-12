El pico y placa en Cali para este martes 6 de diciembre de 2022, aplica para los vehículos particulares con las matrículas terminadas en dígitos 7 y 8.



Cabe recordar que desde el pasado 1 de agosto, en Cali la medida empezó a operar por 14 horas continuas de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



Aunque se extendió el horario del pico y placa, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo precisó que "no tendremos aumento en el número de dígitos de placas y continuamos con los mismos exentos. Los vehículos tipo motocicleta, vehículos híbridos o eléctricos, vehículos híbridos, en las combinaciones eléctrico gasolina y eléctrico diésel".



La rotación del pico y placa es así:



Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.



Es de anotar que desde el pasado 16 de agosto las autoridades de movilidad empezaron a colocar comparendos a los ciudadanos que no cumplan con las estipulaciones que contempla la nueva medida de pico y placa en Cali.



Cabe mencionar que no tendrán restricción para movilizarse los vehículos híbridos, camiones de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas según su licencia de tránsito, taxis y buses del servicio público, las motocicletas y los carros de la Alcaldía de Cali.