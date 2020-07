Ospina le pide a Duque que aplace el tercer Día sin IVA por impacto de la pandemia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario indicó que no tiene sentido llevar a cabo esta jornada si el país está a punto de entrar en el pico de contagios.

Postergar la tercera jornada del Día sin IVA, esa es la propuesta que Jorge Iván Ospina, alcalde de de la capital del Valle le hizo al Gobierno Nacional este lunes.



Según Ospina, está jornada no va a ser aprovechada por comerciantes y consumirdores, ya que el peligro de contagiarse aumenta cada día.



Es por esto que el burgomaestre le hizo este llamado al presidente de la República, Iván Duque, aunque no mencionó la cuenta del jefe de Estado en el trino.

La tercera y última jornada del Día sin IVA está programada para el próximo domingo 19 de julio, pero desde ya se está barajando la idea de postergarla.



"Sr Pdte no tiene sentido un nuevo " Dia Sin Iva " a puertas de los momentos más críticos de la pandemia , debe postergarse para que lo aprovechen bien tanto consumidores como comerciantes . #QueSepostergueelDiaSinIva", escribió.

Cabe resaltar que de acuerdo al más reciente boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud del Valle, en Cali se han registrado 11.000 casos positivos de covid-19 desde la llegada del virus al país.