Ospina aseguró que es víctima de "matoneo" luego de escándalo en contratación de Emcali

Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia pública en la que la Procuraduría presentó un informe e instaló una mesa de seguimiento con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para advertir los riesgos de la gestión contractual de la Administración.



Esto, luego de que se conocieran las denuncias sobre los sobrecostos en un millonario contrato entre las Empresas Municipales de Cali y la Unión Temporal AMI.



Terminada la reunión, el alcalde de Cali manifestó que estaba sufriendo un "matoneo", producto de este escándalo, el cual, según Ospina, es injustificado porque él no gestiona los procesos contractuales de Emcali.



"Me llama mucho la atención que dicha visita (de la Procuraduría) se adelante en el marco de un matoneo que viene sufriendo el señor alcalde, producto de la situación que se presenta en Emcali, situación de la cual el alcalde no forma parte, por que el alcalde no contrata ni gestiona los procesos contractuales de la empresa", dijo Ospina.



Lea aquí: Sindicato se tomó Emcali para pedir renuncia de implicados en escándalo de contratación



Cabe recordar que en la mañana de este lunes, la junta directiva de Sindicato de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali) se tomó el edificio de Emcali, para exigir las renuncias de los funcionarios relacionados al escándalo y del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Luego de esto, Ospina trinó en su cuenta de Twitter, criticando estas protestas hechas, según él, por "la clásica arrogancia derrotada".



"Hoy llegaron los camisas blancas a gritarme en el Cam, por supuesto que no estaba nadie del programa Todos y Todas a Estudiar, ni nadie de los comedores comunitarios, ni nadie de los Parques para la Vida, ni ninguna organización popular. Estaba la clásica arrogancia derrotada!", escribió Ospina en su cuenta de Twitter.



Cabe mencionar que la Procuraduría alertó un incremento en la contratación directa en la Administración de Cali, principalmente, los contratos por prestación de servicios, la concentración de contratos en firmas específicas, con 75.509 contratos celebrados por un valor sumado superior a los $2.8 billones, correspondiente al 57 % del total de contratos celebrados por la administración.