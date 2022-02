Ofrecen $20 millones de recompensa por información de responsables de robo de sangre

Tras conocerse el insólito robo de más de 90 bolsas de glóbulos rojos en Cali, la Alcaldía de la ciudad ofreció una recompensa por información de los responsables de este hecho.



"Acabo de leer el informe y no está preciso de que se trate de un atraco, se trata de la pérdida de unas unidades de glóbulos rojos, esenciales para la vida. Se trata de un recurso vital salvavidas y por eso la alta preocupación de que estas unidades se hayan perdido", expresó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



"Por eso nuestra Alcaldía ofrece una recompensa de $20 millones de pesos para esclarecer este hecho, además orienta a que la Fiscalía General de la Nación coloque a un fiscal que oriente la investigación pertinente y señala que este producto debe tener una cadena frío, fácilmente se degrada y se daña y por tanto no puede ser utilizado. Es muy extraño la pérdida de estas unidades y acá tendrá que haber una claridad pertinente en la empresa responsable de distribución porque no tiene por qué haberse perdido", aseveró Ospina.

Para el mandatario de Cali, resulta muy extraña la pérdida de estas unidades de sangre. "Uno podría pensar que tal vez pueda ser utilizado por alguien necesita de sangre por una anemia producto de un evento violento, pero es pura especulación. Yo realmente lo que creo es que aquí hay una pérdida de rigor de la cadena de custodia, de la cadena de frio, de la responsabilidad que tiene que tener un transportador de un hemoderivado que es el que se ha perdido", dijo el Alcalde.



Pese a que el informe no especifica cómo fueron hurtadas o se dio la pérdida de las unidades de glóbulos rojos, existen versiones que aseguran que sucedió a través de hombres armados.



"En el informe que yo tengo no está el hecho de que hayan existido hombres armados, pero se tiene que esclarecer, por eso la recompensa de $20 millones de pesos, por eso la solicitud que un fiscal tome cargo y cartas en el asunto, porque ante todo se trata de glóbulos rojos orientados a salvar vidas", concluyó.



Los glóbulos rojos hurtados pertenecían a la Fundación Hematológica Colombia, entidad que ya recibió lineamientos del Instituto Nacional de Salud, INS, para coordinar las indagaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.



El Centro Regulador de Urgencias, Crue Valle, le indicó a El País que la Red Nacional de Bancos de Sangre fue la entidad que recibió la alerta inicial de los hechos.