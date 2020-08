Ocupación de camas UCI se ha reducido en un 18% en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Desde hace cuatro semanas, la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos destinadas para la atención de los pacientes con coronavirus se ha venido reduciendo progresivamente en Cali, una tendencia que también se viene presentando en el Valle.



Hace un mes, exactamente el pasado lunes 27 de julio, la ciudad tenía el 86% de las UCI para covid ocupadas y, hasta ayer, este porcentaje era del 68%, lo que representa una disminución del 18% en el aforo de estas camas.



Javier Torres Muñoz, director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle, asegura que esta reducción puede obedecer a varios factores, entre ellos, a que en las últimas semanas los casos de contagio del coronavirus vienen a la baja en la ciudad, lo cual ha incidido en una menor ocupación de las UCI.



“Después del 20 de julio, cuando tuvimos un alto número de infectados con coronavirus en Cali y en el Valle, los contagios han venido disminuyendo. Esto se puede explicar en las acciones que ha tomado la Alcaldía y la Gobernación para contener la expansión del virus, que hoy se están reflejando en menos pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos”, explicó Muñoz.



Con más cautela, el doctor asevera que la reducción en ocupación de las UCI también puede deberse a que el pico de contagios del Covid-19 en Cali “probablemente ya pasó”, y que puede que en la ciudad no vaya a haber otro pico, como el que el Instituto Nacional de Salud proyecta para el próximo 10 de septiembre.



“Del comportamiento ciudadano dependerá que no vayamos a tener otro pico. Por eso es que las personas deben seguir manteniendo las medidas de autocuidado, como el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del tapabocas. Estas tres cosas no las podemos quitar hasta no tener la vacuna contra el coronavirus”, manifestó Muñoz.



El director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle señaló que otro elemento que hay que considerar son los controles que están haciendo las autoridades de salud al momento de ingresar un paciente a una UCI.

“Se han unificado criterios desde el punto de vista científico y médico relacionados con la sintomatología del paciente y los hallazgos a nivel de laboratorio clínico -como la saturación de oxígeno y las variables hemodinámicas- para saber cuándo alguien debe entrar a una UCI”, subrayó el doctor.

El Valle cuenta con 1071 camas UCI, de las 727 se destinaron la atención de pacientes con coronavirus. De estas 727 unidades, 577 están en Cali y 150 en el resto del depar-

tamento.

Para la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, la reducción de la ocupación de las UCI en la ciudad y en el departamento obedece a varios factores. Uno de ellos es que se ha agilizado el diagnóstico de los pacientes covid sospechosos y, los que han dado negativos a la enfermedad, están siendo evacuados rápidamente de las camas de alta complejidad destinadas para los infectados con el virus.



“También estamos haciendo mayor diagnóstico de personas asintomáticas a través de tamizajes y de pruebas PCR y de antígenos. Esto nos ha permitido hacer aislamientos selectivos de los pacientes que han resultado positivos, lo cual ha disminuido la transmisión del covid entre quienes se iban a enfermar gravemente”, aseguró Lesmes.



Finalmente, la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien actualmente coordina el Comité de Expertos en Salud, Coopesa, indicó que las intervenciones tempranas en los domicilios han influido en un diagnóstico oportuno del coronavirus y, por ende, en reducir el número de pacientes que se iban a complicar luego de infectarse con esta enfermedad.



“Estas intervenciones en casas han sido beneficiosas porque los pacientes llegan menos graves a la hospitalización y eso reduce la posibilidad de que sean internados en una unidad de cuidados intensivos. Estas visitas nos han permitido tener alertas tempranas, como la de medir con un pulsioxímetro el nivel de saturación de oxígeno de las personas. Entonces, cuando a usted se le baja el oxígeno a menos de 92, usted debe irse para la clínica, lo cual hace que el tratamiento sea más fácil”, sostuvo Toro.