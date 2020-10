"No sabemos cuándo habrá un rebrote y cuál será su impacto": Salud de Cali sobre covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En las últimas semanas, el Valle del Cauca ha registrado, en promedio, entre 400 y 750 casos covid diarios; en la capital han sido entre 300 y 450 los nuevos contagiados por día.



Las cifras son las esperadas según las proyecciones de los expertos y autoridades sanitarias, por eso afirman que la situación actual de pandemia está estable con un leve incremento de casos.



No obstante, con el aumento de la movilidad de las personas, el levantamiento de las cuarentenas obligatorias y las medidas restrictivas, además de la falsa sensación de seguridad de algunos por creer que el covid ya no existe, ha hecho que el número de contagiados no se pueda disminuir y por ende, el de fallecidos tampoco.



“Continuamos con una falta de adherencia y una disminución en el cumplimiento de los protocolos y eso preocupa porque no sabemos cómo pueda ocurrir el rebrote y qué tanto impacto podamos tener en las personas”, señaló Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Municipal.

Puede leer: Reportan 505 nuevos casos y 11 muertes por covid-19 en el Valle este lunes

La funcionaria además comentó que la velocidad de transmisión ha aumentado: la semana anterior el Rt estaba en 0.94 y ayer en 1.05; con los decesos hay estabilidad, un promedio de 10 muertes día, “en esto llevamos un mes, no hemos logrado disminuir”, advirtió Torres.



El no lograr reducir las cifras en la ciudad, el epidemiólogo Robinso Pacheco se lo atribuye a la falsa sensación de seguridad, “las personas se sienten a salvo porque esto ya no es noticia, entonces se sienten “seguras” y bajan la guardia”, acotó el también docente de la Universidad Libre.



Entre tanto, la epidemióloga Lyda Osorio, precisó: “cuando aumenta la movilidad sabemos que aumenta la transmisión porque hay más contacto entre las personas, y el virus se transmite entre personas.



La idea es cómo logramos, en un contexto de alta movilidad que baje, esa es la meta. Deberíamos aspirar es a que siga bajando porque así se mantenga estable o suba levemente sigue habiendo mortalidad, tenemos que llegar es a que baje para disminuir al mínimo los casos fatales”.



Y comentó que en el Valle hay ciudades que ya han tenido por varios meses el virus, “entonces empieza a verse una estabilización o un incremento muy leve debido a la movilidad que se dio a partir de septiembre, y en otros municipios donde antes no había llegó.



La ventaja es que esos municipios tienden a tener menor población y tienen la experiencia ganada de las otras localidades para aprender qué funciona y cómo se hace”.

Qué hacer para disminuir contagios

​

La solución efectiva para evitar contagiarse, hasta la fecha es una: mantener los protocolos de bioseguridad.



De hecho, la titular de Salud de Cali, recalcó: “La prevención es nuestra mejor herramienta, no hay más en este momento. Utilizar siempre el tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento físico; evitar ir a sitios de alta aglomeración; en las oficinas utilizar siempre el tapabocas”.



También, Osorio afirmó que se requiere mantener y reforzar las acciones de promoción y prevención que se han realizado.



Además, “necesitamos aumentar el número de pruebas porque le permite a la persona tomar una mejor decisión de aislamiento; a los infectados se les debe hacer una adecuada atención en la casa para evitar que lleguen a los hospitales y que se compliquen; que las personas que tiene comorbilidades se estén controlando antes de infectarse; necesitamos todo porque tenemos que bajar la mortalidad previendo casos y mejorando la atención, principalmente de los que tiene más riesgo”, dijo la epidemióloga de Univalle.



Asimismo, el profesional Robinson Pacheco, reiteró que no se puede bajar la guardia, “cuidarnos mutuamente y la mejor manera de hacerlo es protegernos cada uno”.

Ocupación de UCI

​

En Cali se ha dado un aumento leve en la ocupación de UCI, se pasó de estar de un 48 % en camas destinadas para covid, a tener, hasta ayer, un 52 % de ocupación.



Pero, ¿por qué las UCI no están llenas si el número de casos se ha incrementado?



La Secretaría de Salud de Cali, dijo que puede ser porque los que se están infectando actualmente son los más jóvenes, “hemos aumentado los casos positivos entre 25 y 45 años; igualmente, así como se ha aprendido a tener un mejor manejo en UCI y hospitalización, también puede ser que ya existan tratamientos en domicilio que estén dando resultados que evite que las personas se compliquen”.



El estar diagnosticando más casos en jóvenes, que tienen menor riesgo de agravarse, agregó Lyda Osorio, “eso aumenta los casos, pero no aumenta en la UCI.

Para mi, (por encima del 50 % en UCI) es una ocupación alta, no se quiere tener personas en UCI, tenemos que trabajar para que la ocupación sea cero, porque las UCI son para enfermedades que no se pueden prevenir y requieren una atención muy grande, aquí estamos hablando de una enfermedad que se puede prevenir usando el tapabocas, lavándose las manos, no acercándose a todas personas, cuidándose (...) no quiere decir que estemos del todo bien porque sigue habiendo mucha infección y personas en UCI”.