Jhon Edward Montenegro Jimenez

En las últimas horas ha circulado en redes sociales el video de una fiesta que presuntamente se realizó en el Coliseo del Pueblo, sur de Cali, donde están instaladas las comunidades que adelantan la minga indígena.



Las imágenes han suscitado comentarios de preocupación, debido a que evidencian el incumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19 como el uso de tapabocas y el distanciamiento.



Sin embargo, Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia, afirmó que la celebración difundida en redes sociales no corresponde a la minga indígena.



"No sucedió en Cali, no tiene nada que ver. Nosotros hicimos todos los controles, tanto al interior del Coliseo como en los sitios donde tenemos reportada la presencia de la minga", aseguró.



Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, escribió en su cuenta de Twitter que "no es cierto que hasta horas de la madrugada estuvieron de fiesta y beba".



Jhoe Nilson Sauca, coordinador del programa defensa de la vida y derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, también dijo que las comunidades no han hecho ninguna fiesta dentro del Coliseo del Pueblo y que "han estado haciendo caso".



Al parecer, el video corresponde a un "acto cultural" que tuvo lugar en "Monterilla", Caldono, Cauca, argumentó Hermes Pete, consejero mayor de la CRIC, a Caracol Radio.



Entre tanto, Rojas manifestó tranquilidad con el desarrollo de la minga indígena en la capital del Valle del Cauca. "Ha sido ajustado a la normas y a los compromisos establecidos aquí en la ciudad", añadió.



Las comunidades indígenas llegaron, provenientes del departamento del Cauca, a Cali este lunes.



Tras dos reuniones con la delegación del Gobierno, en las cuales no se hubo ningún acuerdo, y ante la imposibilidad de reunirse con el presidente Iván Duque, decidieron viajar a Bogotá, anunció Pete.



Este miércoles las comunidades dejarán Cali para movilizarse por tierra hasta la capital.

