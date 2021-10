MÍO amplía horario y recorrido de varias de sus rutas desde el martes 19 de octubre

A partir de este martes, 19 de octubre, el MÍO ampliará su horario y modificará el servicio de algunas de sus rutas.



El sistema de transporte ahora pasará a operar los sábados en el mismo horario que lo hace actualmente de lunes a viernes, es decir, de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.



Domingos y festivos se mantendrá su funcionamiento de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.



Por otra parte, la ruta E21C empezará a operar los días sábados entre las 5:00 a.m. y las 3:00 de la tarde. Mientras que la ruta A22 seguirá funcionando todo el día de lunes a domingo.



Además, los domingos y festivos quedarán operando todo el día las rutas A18, A17B, A06, A73, A75 y P10B.



De acuerdo con lo indicado por el Sistema Masivo, la ruta P30A restablecerá su paso por la Calle 70 y la Carrera 1 hasta llegar a la Flora Industrial. En el recorrido de regreso, hacia el Oriente tomará la Calle 70 hasta el retorno de la Carrera 1ª y de ahí, seguirá por la Calle 70 hacia Centro Empresa y el centro de la ciudad.



Con este cambio, la ruta no atenderá más el corredor de la Calle 52 entre la Avenida 3N y la Carrera 1D, ni la Calle 56 y la Carrera 56 en la Comuna 5. Sin embargo, sí continuará atendiendo por fuera las paradas frente a la estación Chiminangos y frente al Centro Comercial La 14 de Calima.



Con el fin de descongestionar la estación Flora Industrial, Metrocali detalló que la ruta A32 extenderá su recorrido por la Carrera 1D y la Calle 47, para así tener conexión con la estación Salomia, donde está iniciando el recorrido la ruta T37.



Por su parte, la ruta A19B volverá a su recorrido habitual y tendrá conexión con el sistema troncal con la parada de la estación Buitrera, para posteriormente integrarse de forma virtual con las rutas C01, T31 y E21.



Buscando mejorar la conexión con la troncal Aguablanca, a partir de este 19 de octubre las rutas P47C, P47A y P14B tendrán paradas adicionales en la Calle 73 con Carrera 28D.



Finalmente, la ruta A13A contará con una parada adicional en la Carrera 80 entre calles 14 y 16. Y la T57A adicionará paradas laterales frente a las estaciones San Pascual y San Bosco.