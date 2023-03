La Secretaría de Movilidad de Cali informó que en los diez operativos especiales que se han realizado en lo corrido del año en la vía al Kilómetro 18 se han interpuesto 864 multas a los conductores.



De estas, 780 se han impuesto a motociclistas. Asimismo, se han realizado 142 inmovilizaciones, 133 de las cuales han sido a las motos.



Las cifras fueron reveladas en el marco de los desórdenes que se están presentando en la vía por cuenta de los piques ilegales, el consumo de drogas y otras actividades que alteran el orden público.



“Hay un número de personas muy pequeño que ha ido creciendo y que lo que quieren es generar cierto caos en las vías, incluso que son personas que después del estallido social han querido retar a la fuerza pública. Ustedes saben que lo prohibido muchas veces es lo que más llama la atención”, explicó el subsecretario de Servicios de Movilidad de Cali, Edwing Candelo.



Al respecto, la comunidad aledaña al corredor vial manifestó que no han sido suficientes los operativos que se hacen desde la Administración para controlar la situación.

La Alcaldía tiene una propuesta en curso para habilitar espacios para el desarrollo de piques regulados en la ciudad, pero no habría mucho avance al respecto.

Sin embargo, Edwing Candelo aseguró que los agentes de tránsito hacen presencia todos los días en esta zona, principalmente en horas de la mañana y de la tarde y que la problemática se ha venido controlando.



“Nosotros tenemos presencia en el transcurso del día, pero ya en la noche, si no hay presencia de la Policía, a nosotros nos toca retirarnos. Si tuviésemos el acompañamiento de la Policía y de la Secretaría de Seguridad y Justicia, no hay problema por nuestra parte, organizaríamos el personal para estar allí todo el día”, enfatizó Candelo.



El funcionario también pidió no generalizar de forma negativa a los motociclistas, principales involucrados en los piques que allí se presentan, ya que una gran cantidad de ellos tienen su documentación en regla y actúan de acuerdo a las normas.



“Sin embargo, hay otro grupo que se ha dedicado a realizar maniobras peligrosas en este corredor, que no está habilitado para esto ni cuenta con las características necesarias para hacerlo. Asimismo, hay un último grupo con personas que utilizan la motocicleta para actos delictivos, como robar o asesinar. Muchos de ellos no tienen licencia o su documentación al día, son personas que generan caos y ocasionan accidentes. Esos son los grupos a los que estamos, entre comillas, atacando, para poder evitar toda esta situación”, complementó el Subsecretario.