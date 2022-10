Más de 300 niños de colegio en Cali siguen sin computadores por robo del año pasado

Concejales de Cali denunciaron que más de 300 niños de una institución educativa en el centro de Cali no cuentan con los equipos tecnológicos para sus clases, luego de un robo que ocurrió hace más de un año.



Se trata de la institución educativa San Jorge, ubicada en el barrio Petecuy lll, donde delincuentes hurtaron varios computadores en 2021.

Visitando la Comunidad, ya ha pasado un año del hurto de equipos y computadoras en la Institución Escuela San Jorge, en el barrio Petecuy III, por este motivo, son aproximadamente 300 niños que no pueden tener clases. Hasta cuando la comunidad debe esperar? pic.twitter.com/34PozKHKjB — Juan Pablo Rojas (@juanpabloroj) October 4, 2022



"Estuvimos presentes en el colegio San Jorge y muchos de los niños se están viendo afectados por no contar con los computadores. Ellos no están viendo clases de sistemas ya que no cuentan con los recursos necesarios, ¿hasta cuándo la comunidad debe de esperar?", escribió en su cuenta de Twitter el cabildante Juan Pablo Rojas.



"No solo encontramos que no tienen computadores, sino que también los que están no funcionan y son los estudiantes de primaria los más afectados", expresó el concejal.



Aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento de la Secretaría de Educación de Cali, varios padres de familia coincidieron en que han manifestado esta queja ante la dependencia y hasta el momento no reciben respuesta.