Los piques: una peligrosa competencia de lujo y derroche

Germán González

El eco de más de 2.500 caballos de fuerza hacían retumbar el túnel de la Avenida Colombia. Faltaban 20 minutos para medianoche y mientras la mayoría de los caleños dormían, nueve 'bolidos' se desafiaban a duelo en los cuatro carriles del hundimiento más grande de Colombia, como si fuera una versión más del gran Premio de Mónaco de la Formula 1. Lea también: ¿Qué hacer para evitar nuevos piques en el túnel de la Avenida Colombia?



Los vehículos participantes, ocho de ellos de lujo, que cuestan en conjunto 1.371 millones de pesos (1.431 en total) en el mercado colombiano, hicieron rechinar las llantas sobre el asfalto y partieron para demostrar cuál era el más rápido sobre la vía.



Pasaron tan solo 24 segundos para que el túnel se acabara, pero al final de la 'pista' no había una bandera a cuadros, ni tampoco un vencedor. En cambio, un Mercedes Benz A45 AMG, el carro más potente de cuatro cilindros sobre la tierra, golpeó contra una de las paredes del túnel y en medio de chispas chocó contra un amortiguador de la Carrera Primera.



A pesar de que en un pestañeo el carro de $200.600.000 quedó hecho una montaña de latas, su conductor, un joven de 18 años quien estaba estrenando el vehículo, salió ileso junto a su compañero de carrera.



Este episodio prendió de nuevo las alarmas por la falta de control en la movilidad y seguridad que reina en el hundimiento de la Avenida Colombia en la horas nocturnas.



El País contactó a un experto en carros de alta gama y campeón de Rally en Colombia quien con su experiencia reconstruyó la grilla de partida de lujo identificando cada uno de los participantes.



La lista es diversa. Desde la 'tortuga', un Mazda 3 de 60 millones de pesos, hasta un robusto Ford Mustang GT FastBack de 158 millones de pesos, que para llenar su tanque (de 61 litros) con gasolina extra, se necesita tener disponibles $175.519 pesos en la billetera.



Pasando también por una camioneta BMW X6 M que puede acelerar de 0 a 100 Km/h en tan solo 4,2 segundos. Con los 254 millones de pesos que cuesta sacar este 'juguete' del concesionario, se pueden comprar 12 carros Kia Picanto Ion 1.0 Sport, uno de los vehículos que más rueda por las calles de Cali.



Otro de los invitados del lujo al 'pique' es un Mercedes Benz C63 AMG, el más caro de los que rodaron por el túnel. Su valor comercial es de $350 millones y pagar los impuestos para su circulación por la vías por un año cuesta más de 12 millones de pesos.



La grilla la cierran dos BMW Serie 1 de 85 millones de pesos, un Mercedes Benz Clase A (A200 por lo que se puede apreciar en el video), y un Volkswagen Golf GTI de 6 velocidades que alcanza una velocidad máxima de 259 km/h controlado electrónicamente.



El experto afirmó que el escenario del 'pique' era ideal para que se presentara un accidente. “En un túnel, donde no hay cuerda de carrera, no hay como acomodarse en la curva. Era imposible que cuatro carros entraran juntos a la curva porque no hay espacio de acción”, señaló.



Tras analizar el video, el conductor de Rally explica que el conductor del carro estrellado entra desacomodado a la curva y termina chocando. “Venía tan rápido tratando de alcanzar a los que iban adelante que no midió la curva y cuando la da entra perdido, sin línea y se estrella”, enfatizó.



Además, indicó que en el momento en que golpea la pared del túnel, el Mercedes Benz A45 AMG debía ir a 200 km/h aproximadamente.



Tras la carrera clandestina, la Alcaldía de Cali anunció que iniciará un proceso penal en contra de los conductores que participaron en la competencia. Las videos de las cámaras de seguridad que los volvieron famosos serán la prueba en su contra.