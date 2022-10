La insólita y millonaria cifra que las EPS de Cali le deben a los hospitales del Valle

Los representantes de los hospitales del Valle del Cauca calificaron la situación de estas entidades como muy crítica.



Según cálculos de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI y de la Asociación de Hospitales del Valle del Cauca, Asohosval, las EPS que aún operan en el país les deben $681.200 millones.



De estas cifra, $346.500 millones son de atención a pacientes del régimen subsidiado (40%) y $153.450 millones son del contributivo (18%).



Pero aseguran que lo más grave es que del total de la cartera radicada ($864.800 millones) por los hospitales del Valle del Cauca, el 42 % es de deudas que no les pagan esas empresas hace más de un año ($364.800 millones).



“Las cifras que no mienten hacen referencia a otra situación catastrófica: cuentas por atención a miles de migrantes, en especial venezolanos. El informe da cuenta de deudas cercanas a los $463 mil millones, todos esos recursos sumados, podrían ser de enorme importancia para salvar a las ESE del Valle del Cauca”, dijo Jhon Janner Morales García, presidente de la junta directiva de Asohosval, en una carta enviada al Gobierno.



Los líderes de esta organización denunciaron también la situación que enfrentan con la EPS Emssanar, que le debe a los hospitales más pequeños de los 42 municipios vallecaucanos (nivel I y II) $240.000 millones.



Lo peligroso es que esa EPS tiene una delicada situación financiera, lo que genera un alto nivel de tensión entre los gerentes de los prestadores públicos, que ya no saben cómo hacer para que esa empresa les pague.



“En caso de que Emssanar sea liquidada y esa plata se pierda, representaría el cierre del 90% de los centros médicos públicos que atienden al grueso de los ciudadanos de la región, especialmente de los municipios más alejados de los más importantes centros poblados del Valle”, sostuvieron.