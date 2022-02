Inmovilizaciones y más de 200 comparendos en operativos de control esta madrugada en Cali

Más de 200 notificaciones de tránsito y más de 40 inmovilizaciones de vehículos es el balance que dejaron los operativos realizados por las autoridades en las últimas horas en diferentes zonas gastronómicas y de rumba de Cali.



De acuerdo con lo explicado por el secretario de Movilidad, William Vallejo, entre la noche de este viernes y la madrugada de este sábado se realizaron controles de tránsito y de ruido, así como operativos para verificar los documentos de los vehículos y antecedentes judiciales.



Lea además: Riesgo en las calles: la mitad de vehículos que circulan en Cali andan sin Soat o sin técnico mecánica



Según detalló Vallejo, los procedimientos se llevaron a cabo en diferentes zonas del sur y oriente de la ciudad, entre ellas el Parque del Perro, el sector de El Vallado, la estación de Los Mangos, así como en la vía a Cristo Rey donde la comunidad ha solicitado la presencia de las autoridades.



"Estuvimos en el sur de la ciudad en zonas de actividad nocturna, igualmente haciendo controles de embriaguez y del correcto uso de los espacios de estacionamiento. El resultado es 246 notificaciones de tránsito y 43 inmovilizaciones, además, no se presentaron pruebas de alcoholemia", indicó el Secretario.



Según manifestó, un grupo significante de los comparendos interpuestos fue porque los conductores no contaban con la revisión técnico mecánica de sus carros, mientras que la mayoría de las inmovilizaciones fueron por estacionar los vehículos en lugares no autorizados.



Lea también: Falso sacerdote asegura que la iglesia está ofendida porque lo ve como "competencia"



"Infracciones de todo tipo, algunas van relacionadas con el correcto uso del casco, otras por el estado técnico mecánico de los vehículos o por no tener esa revisión; un grupo bastante grande corresponde a no tener seguro obligatorio y a no tener licencia de conducción vigente. Algunos de los vehículos inmovilizados estaban estacionados obstruyendo el paso peatonal", mencionó Vallejo.



Entre tanto, el Secretario anunció que continuarán realizando este tipo de procedimientos durante todo el fin de semana no solo en las zonas visitadas esta madrugada, sino también en otros sectores de alta asistencia de los ciudadanos.