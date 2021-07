Iniciaron nuevos desalojos de invasiones en el jarillón del río Cauca, oriente de Cali

Valentina Rosero Moreno

El Alcalde aseguró que las personas "deben entender que el Jarillón no se puede ocupar".

En la madrugada de este lunes las autoridades iniciaron operativos de desalojo de las invasiones que habían sido instaladas en el jarillón del río Cauca en el oriente Cali.



La Policía Metropolitana de Cali, en cooperación con personal de la Secretaría de Seguridad, realizaron el operativo de desalojo de las personas que estaban ocupando el lugar, donde se habían construido viviendas improvisadas.



Ante la negación de los ciudadanos a retirarse del lugar, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó que la comunidad "debe entender que no podemos permitir la invasión del jarillón".



"Estamos adelantando el esfuerzo, en compañía del Ministerio Público, y sobre esto no debe haber discusión. No se puede ocupar porque es la protección de nuestro territorio", dijo.

Más de 2.000 uniformados de @PoliciaCali reforzarán 21 líneas de acción para golpear la delincuencia y contrarrestar delitos de alto impacto en la ciudad. Con Planes Beta, Reacciones motorizadas y Plan Vecindario se fortalecen dispositivos de seguridad en calle. @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/DDyO0Jmyq7 — Guille Londoño R (@GuilleLondono) July 12, 2021

Se realizó operativo contra invasiones en el Jarillón del río Cauca.



Controlar esta situación es fundamental para seguir protegiendo a nuestra ciudad de posibles inundaciones.#TeQueremosCali @PoliciaCali @GJarillon pic.twitter.com/HUK4O2T0Zd — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) July 12, 2021



El Mandatario aseguró que la situación en el lugar es compleja porque podría haber un desbordamiento del río, por lo cual, permitir que las personas continúen viviendo en el lugar "es un acto irresponsable".



"No se puede ocupar, su función es evitar que se inunde todo el oriente de la ciudad, que se deteriore la planta de tratamiento de agua potable y de salvar a un millón de personas", comentó.



Lea además: Presentan 'Cali seguro por un futuro', plan para combatir la comisión de delitos en la ciudad