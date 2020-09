Inician 'cacería' de negocios que no cumplen normas de bioseguridad en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Con la reapertura total de los sectores económicos, que se fue permitiendo desde inicios de septiembre -algunos desde agosto-, se ha evidenciado que varios establecimientos han bajado la guardia en los protocolos de bioseguridad incumpliendo a su vez el pacto de vida firmado con la Alcaldía de Cali.



Los supermercados, canchas deportivas, obras de construcción y algunos restaurantes están entre los sectores que más han incumplido con las medidas exigidas para evitar contagios por Covid-19.



Precisamente por ello, se están realizando operativos de inspección y vigilancia en todos los sectores, verificando que supermercados, obras de construcción, bares y restaurantes, en el Kilómetro 18, Cristo Rey, cumplan con las medidas de bioseguridad.



“En el balance de los operativos podemos decir que hay algunos que están asumiendo de forma responsable la nueva etapa de aislamiento, pero hay otros que se están relajando”, afirmó el subsecretario de Vigilancia y Control de Cali, Jimmy Dranguet.

En este sentido, el funcionario, señaló que en las obras de construcción, por ejemplo, “hemos encontrado que varias han bajado la guardia, ya quitaron los lavamanos en la entrada, no están tomando temperatura, no están haciendo el correspondiente tamizaje o desinfección de los visitantes de la obra y eso es muy complejo porque la construcción genera mucho empleo, pero puede ser un foco de contagio”, advirtió.



Asimismo, manifestó que también los supermercados medianos y pequeños “se han relajado por completo, no están tomando temperatura, ya no hacen desinfección de manos y pies en la entrada y eso es difícil porque en estos sitios se están aglomerando las personas porque no hay controles”.



Igual, en canchas de fútbol y centros deportivos se han encontrado que no están cumpliendo con el distanciamiento, “se aglomeran las personas y no hay control, además están permitiendo la ingesta de licor en estos espacios cuando está prohibido. Hemos pedido que se abstengan de realizar partidos de fútbol; si no asumen la responsabilidad que tienen al firmar el pacto por la vida, esos centros deportivos serán cerrados y sus actividades serán suspendidas hasta que no se acojan a la norma”, dijo Dranguet.

Entre tanto, el funcionario acotó que “hay otros lunares, no de gremios sino individualidades, por ejemplo bares que hemos visto que no son muy responsables con las medidas, y les hemos llamado la atención”.

Respecto a los restaurantes, aseveró que de manera periódica se están haciendo inspecciones. De hecho durante este fin de semana se realizó un recorrido por varios establecimientos de Cristo Rey, Granada, Parque del Perro, entre otros. “En general la mayoría están cumpliendo, hay aspectos qué corregir, hemos encontrado que en algunos no está el distanciamiento entre mesa y mesa; hacemos un acta donde le llamamos la atención y se hace un compromiso de no repetir”.



En este sentido, el concejal Milton Castrillón, comentó: “La gente está visitando algunos restaurantes sin ningún control, creo que deben existir mayores controles”. Además, el cabildante resaltó que aunque la responsabilidad es de cada persona con el autocuidado, “también recae en los dueños porque ellos están en la obligación jurídica de responder con los protocolos”.



En este sentido, el titular de Seguridad, Carlos Rojas, señaló: “Hay preocupación porque si se comienza a reportar casos por encima de los controles que se han establecido se hace necesario nuevas decisiones, esperamos no sean tan complejas; quizás debemos ser más exigentes con los protocolos”.

Sanciones

​

Por incumplir los protocolos de bioseguridad ya han sido cerrados y sancionados varios establecimientos comerciales, así también se han suspendido obras de construcción.



“Cuando adoptan las medidas, verificamos y se restablece el servicio. Hemos encontrado que están los protocolos pero no los cumplen, lo que se hace es suspender la actividad temporalmente hasta que se acomoden”, dijo Jimmy Dranguet, quien recordó que esta medida se aplica junto con comparendos de la policía.



Brany Prado, director de Acodres, precisó: “Fuimos enfáticos que a partir de Amor y Amistad empezábamos sancionar y cerrar por incumplimientos”.

Trazabilidad epidemiológica

​

Desde la Secretaría de Salud Municipal se están realizando seminarios virtuales de bioseguridad con los sectores económicos con el propósito de recordar y fortalecer las medidas que deben permanecer durante la pandemia.



“Con la flexibilización económica la idea es reforzar todos los protocolos de bioseguridad con los sectores empresariales y la importancia que tiene el pasaporte sanitario digital dentro de la vigilancia epidemiológica”, expresó la titular de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



Asimismo, contó que “la toma de muestras que se hizo en restaurantes y microterritorios empresariales, nos ha servido para identificar que hay unos sectores más afectados que otros. Todavía de casino y bares no tenemos trazabilidad, casos reportados, porque han sido los últimos en reabrir”.

De igual forma, puntualizó que se va a fortalecer el pasaporte sanitario con las empresas, “queremos que se inscriban porque nosotros cruzamos esa base de datos con las cédulas de los casos positivos que aparecen diariamente, entonces nos damos cuenta en qué empresa trabaja esa persona, inmediatamente llamamos y la ponemos en alerta, y la empresa empieza con todo el cerco epidemiológico y toma acciones”.