Piloto de restaurantes en Cali inicia este jueves: esto es lo que debe saber

Natalia Moreno Quintero

Después de permanecer cerrados por casi cinco meses, un total de 251 restaurantes de Cali retomarán sus actividades a partir de las 6:00 de la mañana de hoy, esto en el marco del plan piloto que comprende siete zonas de forma inicial.



Con esto, no solo será el sector gastronómico del Parque del Perro, en el oeste de Cali, el que hará parte del experimento, como se había informado hace poco, sino también otros puntos como el barrio Granada, Cristo Rey, Ciudad Jardín, entre otros.



“Sin duda alguna, esta reapertura es un acto de corresponsabilidad, por lo que vamos a acompañar a la Administración Municipal para garantizar que todos los protocolos de bioseguridad se cumplan a cabalidad. En esta primera fase reactivaremos 890 empleos directos y 1700 indirectos”, destacó Brany Prado, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, seccional Valle.



De acuerdo con las autoridades, el objetivo del plan piloto no solo busca analizar cómo se comporta el gremio a la hora de aplicar la normativa sanitaria contra el covid, sino también determinar si tiene algún impacto real en la cantidad de contagios en la ciudad.



Es por eso que El País reunió los principales puntos a tener en cuenta si usted asiste a algunos de los restaurantes autorizados para abrir.

¿Cuáles son las restricciones?

La principal restricción a tener en cuenta es que si bien los restaurantes van a tener habilitados sus espacios en ciertas áreas de la capital vallecaucana, los ciudadanos solo pueden ser atendidos si han reservado previamente.



Además, la cantidad de personas válidas por reservación solo es de un máximo de seis individuos, con el fin de evitar aglomeraciones.



Las personas que presenten síntomas relacionados con el Covid-19, como molestias en la garganta, fiebre, pérdida del olfato, etc., no pueden hacer uso del servicio prestado por los restaurantes.



Asimismo, las autoridades de Cali sugirieron que no asistan los mayores de 70 años, pues si bien su cuarentena forzada se cayó ayer por un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se trata de una población de riesgo ante el coronavirus.

¿Qué sectores fueron reactivados?

Dentro de la fase de exploración, que es la que inicia hoy, los sectores que ya recibiron el aval de la Alcaldía de Cali son los siguientes. Primero, el circuito de los barrios Granada, Juanambú, Centenario y el Boulevard del Río.



Asimismo, se encuentra el sector gastronómico del Parque del Perro, que cubre desde la Calle 5 hasta la Calle 3 Oeste entre Carreras 26 a 35ª. La fase también contempla la vía a Cristo Rey, el barrio Ciudad Jardín, El Peñón y los restaurantes que hay al interior de los hoteles para que no solo atiendan a huéspedes.



“También hay otros establecimientos en el resto de Cali que cumplen con sus protocolos, por lo que entre hoy y mañana vamos a visitarlos para darles el aval. La persona se puede dar cuenta si están autorizados al ver una calcomanía de ‘Guardianes por la Vida’ pegada en su puerta principal”, señaló Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali.

¿Y qué hay del toque de queda?

Si bien hay toque de queda entre las 10:00 de la noche y 5:00 de la madrugada para los días de entre semana, así como de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente para este puente festivo hasta la madrugada del martes, no habrá ningún impedimento para las personas que quieran participar del plan piloto, al igual que con el pico y cédula.



Es por eso que si a usted lo detienen dentro del horario de toque de queda, solo debe mostrar el documento que certifique su reservación o bien el recibo de pago.



De esta forma, explicó la Secretaría de Seguridad de Cali, la persona no estaría sometida a una sanción de $936.000.



Cabe recordar que el horario de atención de los restaurantes inicia a las 6:00 de la mañana y concluye a las 12:00 de la noche.

¿En qué consiste la fase de despliegue?

Si la fase de exploración arroja buenos resultados en términos de contagios y buen uso de los protocolos, se pasaría a la fase de despliegue, que comprende otras nueve zonas de la ciudad.



Una de ellas es el corregimiento de Pance en una área comprendida desde la entrada 1 del Ecoparque del Río hasta la Chorrera del Indio, es decir, el sector de La Vorágine. También se encuentra la Zona T, la cual se ubica sobre la Carrera 66 entre Calle 13 y Calle 9, así como esta última vía entre Carreras 50 a 66.



Otros puntos que serán tenidos en cuenta son el Kilómetro 18, San Antonio, la galería Alameda y los restaurantes que quedan dentro de centros comerciales.



A esto se suman los locales ubicados en el barrio El Ingenio, en el sur de Cali, y La Flora, en el norte, pero también en los de Vallegrande, a los que prestarán mucha atención por ser una zona con una incidencia importante de coronavirus.