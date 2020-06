Iglesias en Cali dieron el primer paso para retomar las eucaristías

Natalia Moreno Quintero

Con la mitad del rostro cubierto con tapabocas y con una ocupación mínima, en la iglesia de San Fernando Rey se llevó a cabo la primera eucaristía con feligreses en la ciudad desde hace tres meses, cuando inició la emergencia sanitaria por Covid-19 y fueron restringidos los actos religiosos presenciales para evitar contagios.



El acto religioso, que se realizó para conmemorar el Corpus Christi y, de paso, como un ejercicio para evaluar protocolos de bioseguridad que se puedan implementar para un eventual retorno a los templos, congregó a un grupo de devotos que debieron inscribirse previamente para atender la misa.



Mucho cambió en el templo para la eucaristía. En principio, para ingresar se tomó la temperatura a cada persona, se exigió la desinfección de los zapatos en un tapete especial y, una vez adentro, cada feligrés debió desinfectar sus manos con gel glicerinado. En las bancas donde antes solían sentarse hasta siete personas, fueron demarcadas con cintas en forma de cruces los lugares a ocupar; en algunas bancas solo se permitió ubicarse en los extremos. Otras solo fueron separadas para una persona.



Uno de los momentos cumbre de esta eucaristía, que tuvo una duración de 50 minutos, fue el momento de dar la paz. Ese instante en el que usualmente los vecinos se dan la mano fue cambiado por una venia, para evitar el contacto.



Aunque el aforo total de la parroquia es de 500 personas sentadas, esta vez solo se habilitó la inscripción para que 125 feligreses participaran de la eucaristía. No obstante, el llamado fue atendido por 100 devotos este domingo a las 10:00 de la mañana. La mayoría de ellos eran adultos mayores; el asistente más joven tenía, acaso, 35 años.

Lea además: Municipios sin Covid-19 podrán reabrir restaurantes, iglesias y aeropuertos



Para Diego Martínez, quien asistió a la misa en San Fernando Rey, “es muy importante recuperar este espacio para la libertad de culto. Así como se han abierto supermercados y centros comerciales es importante abrir este espacio donde se revela la fe, sobre todo en estos tiempos tan difíciles”.



De acuerdo con el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien presidió la ceremonia, el ejercicio realizado ayer se revisará para hacerle ajustes, teniendo en cuenta que “esta es una progresividad horizontal, pues es la comunidad la que debe ir asumiendo su autoeducación, su autoprotección colectiva”.



Durante su sermón, Monsalve indicó que pese a que no se ha habilitado la realización de eucaristías en la ciudad, la responsabilidad de estos eventos recae enteramente sobre él. “De ella eximo a los párrocos, porque les he mandado, y eximo a las autoridades locales porque no les han permitido. Asumo toda esta responsabilidad de manera persona. Es un ensayo de bioseguridad y una primera eucaristía presencial única en templos autorizados, no es un piloto que se repita los días siguientes”.



El Arzobipo de Cali manifestó que respeta “las competencias de cada uno, pero yo como Arzobispo me doy cuenta que tenemos que ayudar y ofrecer ejemplos y capacidades, este es el espíritu de esto, no molestar a nadie; esperamos que el Gobierno central entienda que estamos en una transición, se han liberado tantos sectores y es necesario que se cambie la verticalidad por la horizontalidad. Estamos preparados para iniciar lo más pronto posible”, afirmó.



Este piloto también se llevó a cabo en La María y Santa Teresita.

En Cali hay 182 parroquias católicas que están a la espera de que el Gobierno Nacional autorice la reactivación de las congregaciones religiosas.

Luz verde en municipios sin casos de Covid

A través del decreto 847, firmado este 14 de junio de 2020, se aliviaron las restricciones para que los municipios libres del coronavirus, en coordinación con el Ministerio del Interior, autoricen la celebración de cultos religiosos con reunión de personas, siempre y cuando se cumplan con los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud para dicha actividad.



Vale recordar que la medida aplica para solo los municipios en Colombia que no han reportados casos de coronavirus, que son alrededor de 830.



Al respecto, el presidente Iván Duque anunció que en estas zonas que están libres de casos positivos de la enfermedad “los pilotos van a ser muy importantes en términos de aforo, en términos de distanciamiento y con esto, yo creo que empezaremos a darle cabida”.



En dicho decreto 847 también se aliviaron las restricciones para que los municipios afectados por el coronavirus evalúen la posibilidad de reabrir los aeropuertos locales e, incluso, los restaurantes.

Piden la reapertura en todo el Valle

El diputado Farid Larrahondo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que, después del piloto realizado este fin de semana en Casanare y Caldas de reabrir templos religiosos, se evalúe lo mismo en el Valle del Cauca.



”Con los protocolos que ya se han entregado al Ministerio de Salud queremos ir abriendo estos espacios en todos los municipios, sin importar la corriente religiosa”, dijo Larrahondo.



Por su parte, John García, de la Iglesia Pentecostés, señaló que la reapertura en los templos del departamento espera se concrete el 21 de junio.