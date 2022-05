¿Hubo exceso de velocidad? Habla paramédica que iba en una de las ambulancias accidentadas el pasado martes

“No íbamos con exceso de velocidad al momento de la colisión. Andábamos aproximadamente a 32 kilómetros por hora porque, justo instantes atrás, habíamos realizado el pare en la esquina”, así lo afirmó Dina Ruiz, paramédica que se movilizaba en una de las ambulancias que, el pasado martes, protagonizó un grave accidente en Cali, y que dejó una persona fallecida.



Según ella, ser la única persona que no presentó lesiones físicas tras los hechos es prueba de que su compañero, el conductor Milton Garzón, no estaba violando las normas de tránsito como se le acusa. Y que, por el contrario, fueron víctimas de la imprudencia del otro conductor, que se desplazaba a alta velocidad y en contravía.



—Vemos que la ambulancia se voltea hacia el lado de la paramédica (que falleció), atropellan a una señora y se chocan contra el poste. Frenamos y automáticamente quedamos en ‘shock’. Vemos cómo los cables de la ambulancia producen un corto. Cuando ya para, el conductor me dice: ¡Bájese! Lo hago y me acerco a la transeúnte herida. Reviso que está con vida, pero al voltear, me encuentro con la imagen de mis compañeros aprisionados en la ambulancia. Empezamos a pedir apoyo. Llegan otros compañeros, la gente nos empieza a agredir y a decir que era culpa de nosotros, pero no es así—, narró la paramédica.



La Secretaría de Salud de Cali corroboró que una sola de las ambulancias (del accidente del martes) se movilizaba con exceso de velocidad.



A través de la línea 6024865555, extensión #, la Secretaría de Salud recibirá las denuncias ciudadanas sobre irregu- laridades en la prestación del servicio de ambulan- cias en Cali.

Estado de los heridos

Hasta el fin de esta edición, tres personas siguen hospitalizadas en condiciones críticas. De acuerdo con la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, se trata de un joven de 23 años en delicado estado de salud, con trauma craneoencefálico y trauma de tórax. Él es el compañero de la paramédica Leidy Reina, quien falleció en los hechos.



El segundo lesionado es Milton Garzón, de 33 años, padre de tres hijos y conductor de ambulancias desde hace seis años.



Garzón conducía el vehículo de la empresa Grupo HYC (MEB). Su estado de salud es estable, a pesar de presentar un trauma de tórax.



Finalmente, la tercera persona afectada es una peatón de 60 años, Maritza Vallejo de Cerón. La mujer reside en el barrio Belén y, al momento del accidente, se dirigía, como todos los días, a su lugar de trabajo (cuida a una adulta mayor).

La empresa Grupo Empresarial RGA (Emertrauma) fue cerrada ayer, de forma temporal, por la Alcaldía. El País

Vallejo tiene un trauma craneoencefálico que la mantiene internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Fernando. Su sobrina, Gabriela Samboní Cerón, indicó que no le han podido realizar ninguna intervención quirúrgica porque, hasta ayer, no habían extraído toda la sangre que tiene en su pulmón izquierdo.



Además, “presenta un hematoma en el cerebro que no se sabe realmente qué tan grave es. Ahora, el mayor riesgo para la vida de mi tía, según los médicos, es un derrame cerebral”, advirtió Samboní.

Cierran empresa de ambulancias

En la mañana de ayer, la Alcaldía de Cali clausuró, de forma temporal, la firma Grupo Empresarial RGA (Emertrauma), pues esta no venía cumpliendo con los requisitos exigidos para operar y “sus ambulancias han estado vinculadas en sucesivas irregularidades; no cabía más que cerrarla”, comentó el alcalde Jorge Iván Ospina.



También se visitó la firma Grupo HYC (MEB), involucrada en el accidente del martes, y se encontró que una de sus ambulancias presentaba inconsistencias en los dispositivos médicos e insumos, por lo que fue suspendida. Pese a ello, la Alcaldía no tuvo hallazgos para sellar esta empresa.



Carlos López, médico adscrito al grupo de Aseguramiento de Salud Pública Distrital, confirmó que en relación al accidente, esta última firma incumplió con la medida de regulación del Sistema de Emergencias Médicas, SEM, dado que al momento del hecho acudió por medio de un llamado informal, a través de WhatsApp.



Ante este panorama, Jhonatan Gallego, director del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la USC, advirtió que es necesario atender el vacío jurídico que hay desde el Ministerio de Salud en cuanto a las normas de habilitación para los prestadores del servicio de ambulancias. Por ejemplo, “el talento humano que tripula este vehículo debe contar con un conductor que tenga un curso de primeros auxilios de 40 horas”. Para él esto no es suficiente, lo que “hace que la cualificación de quien maneja no sea la más apropiada y cometan errores como conducir a alta velocidad, lo que puede agravar el estado de salud del paciente”, dijo el profesional.

Caso en Palmira

Una niña de doce años y su madre fueron arrolladas por una ambulancia en el barrio El Sembrador, de Palmira, generándoles múltiples lesiones.



Los hechos se registraron en la noche del martes, cuando el vehículo se dirigía a atender un accidente.



El exceso de velocidad y el no respetar las señales de tránsito serían las posibles causas.

Más accidentes

El número de accidentes de tránsito en Cali aumentó 29,4 % entre el 1 de enero y el 1 de mayo de 2022, frente al mismo periodo de 2021. Se reportaron, según el Observatorio de Movilidad, 3988 siniestros, 905 más que en 2021 (3083 casos). En promedio, ocurrieron 33 accidentes de tránsito diarios.



De igual manera, el número de fallecidos en Cali creció 8,3 %, al pasar de 72 víctimas fatales en 2021 a 78 en 2022. De estos, 41 se movilizaban en motocicleta, 27 fueron peatones, cinco eran ciclistas y cuatro se transportaban en automóvil.



Este año, hasta el 30 de abril, se impusieron en la ciudad 97.766 infracciones, en especial por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas, no acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito y no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido.

“Se necesitan sanciones más fuertes”

El concejal Roberto Rodríguez propuso ayer que sean los Bomberos Voluntarios de Cali quienes manejen el sistema de ambulancias en la ciudad.



La iniciativa surge por la serie de irregularidades que siguen presentándose en la prestación de este servicio.



“Los Bomberos tienen un centro de control y monitoreo con 16 ambulancias que ofrecen de forma gratuita. He propuesto que, desde la Alcaldía, se genere un subsidio o incentivo para que ellos establezcan la administración de este servicio, y con el Distrito enruten y garanticen que se preste bien”, dijo el concejal Rodríguez.

Cali cuenta con unas 100 empresas que ofrecen el servicio de ambulancia en toda la ciudad, con más de 400 vehículos. José Luis Guzmán/ El País

Agregó que no hacer esto significaría “seguir fomentando la corrupción y que se presenten casos como los de esta semana. Cuántos accidentes y cuántas muertes se tienen que dar para que la Administración tome medidas claras”.



Actualmente, si los ciudadanos desean solicitar una ambulancia por canales oficiales, deben pedirla al 123, desde donde se enruta el servicio con las empresas que integran el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).



Cali cuenta con 407 vehículos habilitados, de los cuales 358 tienen el código SEM y 176 están adheridos al sistema. Asimismo, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio, en la capital del Valle operan 100 compañías que prestan el servicio de emergencia médica.



Por su parte, la concejal Alexandra Hernández, quién desde hace varios años viene denunciando la problemática de las ambulancias, dijo que se requieren sanciones más fuertes. “Cómo es posible que en los operativos del pasado lunes se inspeccionaron nueve vehículos y solo tres de ellos cumplían los requisitos de ley, además se encontraron conductores con varias multas”.



Se pregunta la cabildante por qué no se le suspende la licencia a los conductores de este tipo de automotores que tienen varias multas sin pagar. “Además, qué ha pasado con las denuncias que, en otras ocasiones, se han hecho en la Fiscalía sobre la entrega de incentivos a las ambulancias por transportar pacientes beneficiarios del Soat”.