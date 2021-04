Hubo 502 riñas en Cali durante la primera jornada del toque de queda extendido: Policía

Erika Mantilla

La Alcaldía de Cali decretó un nuevo toque de queda extendido entre la 1:00 p.m. del sábado 17 de abril y las 5:00 a.m. del lunes 19. Buscan evitar más contagios de covid-19.

En Cali fueron intervenidas 113 fiestas y 502 riñas en la primera jornada del toque de queda extendido que inició este sábado 17 de abril, a la 1:00 p.m., informó el comandante de la Policía Metropolitana, el general Juan Carlos Rodríguez.



"Ocurrieron principalmente en horas de la tarde. Muchas de ellas están relacionadas con violencia intrafamiliar y situaciones al interior de los hogares", detalló.



Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Justicia, en lo corrido del fin de semana han atendido 2.838 casos y han sido impuestos 654 comparendos por "comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades".



El uniformado hizo un llamado para acatar el toque de queda, la ley seca y el pico y cédula, decretados por la Alcaldía Municipal para evitar más contagios de covid-19 durante este fin de semana y descongestionar la red hospitalaria de la ciudad y el departamento en las próximas jornadas.



Recordó que los controles se mantendrán hasta este lunes, cuando finaliza la restricción a la movilidad.

También explicó que la mayoría de estos casos se registraron en la zona oriente de Cali, "entre las 5:00 y las 6:00 p.m., cuando encontramos a la ciudadanía realizando diferentes actividades en la vía pública, pero se logró normalizar esta situación". Destacó el cumplimiento de las medidas en los sectores sur, norte y oeste.



"En la noche podemos decir que hubo tranquilidad en toda la ciudad y un buen grado de acatamiento de la norma", afirmó.

"El 97 % de la ciudad acató las normas"

Carlos Alberto Rojas, a cargo del despacho de Seguridad y Justicia consideró que el balance que dejan las primeras 24 horas del toque de queda en Cali es positivo, pese a algunos hechos registrados durante la jornada.



"El resultado es bastante positivo, tuvimos algunos eventos pero todos fueron intervenidos por las autoridades competentes. Entre las 9:00 p.m. y la medianoche tuvimos presencia en toda la ciudad y notamos que en un 97 % se acató las normas", aseguró.



Pero señaló que preocupa lo que respecta a la ley seca porque antes de que entrara en vigencia la prohibición "hubo grandes compras de licor, algo que será discutido en consejo de seguridad. Nada ganamos tomando decisiones para prevenir más contagios de coronavirus, si tenemos ciudadanos que terminan emborrachándose en los hogares y generando problemas de convivencia".



Dijo que la dependencia intervino 36 fiestas en la noche del sábado e impusieron "648 comparendos entre la 1:00 p.m. y las 12:00 a.m. del domingo".



Finalmente recordó que el partido América de Cali vs Deportes Tolima, que se jugará a las 3:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero, no tendrá acceso de público.



"Estaremos acompañando la actividad deportiva con la Policía Metropolitana en toda la zona. Pero además, ninguna discoteca, bar o establecimiento público tiene autorización para atención en sitio, por el toque de queda extendido", insistió.

La Alcaldía evaluará las cifras de la pandemia en Cali y anunciará nuevas medidas en el transcurso de la semana, aseguró el funcionario.