Hacen llamado a deportistas para que respeten normas de bioseguridad en parques de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El deporte al aire libre en los parques de la ciudad se está convirtiendo en un dolor de cabeza para las autoridades, pues algunas personas acuden a estos espacios sin las medidas de protección.



Así lo ha podido evidenciar la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, que ha venido haciendo operativos de inspección, control y vigilancia en los espacios públicos más concurridos de la ciudad.



De acuerdo con Carlos Alberto Rojas, jefe de ese despacho, hay un alto nivel de afluencia de público en los parques, poniendo en riesgo la salud de todos, entendiendo que estamos en medio de una emergencia sanitaria por cuenta del nuevo coronavirus.



"Sabemos que el deporte al aire libre es fundamental para la salud mental en tiempos de pandemia, pero hay que tratar de evitar las aglomeraciones y estar cerca de personas desconocidas", señaló.



Para controlar esta situación, Rojas indicó que junto con la Secretaría de Deporte adoptaron un plan estratégico este fin de semana, en el que se intervinieron 11 parques de Cali.

Puede leer: Concejal propone citar a gerentes de EPS por demorar en pruebas de covid-19

"Hemos llegado con nuestros equipos operativos a indicarle a la ciudadanía los cuidados que deben tener para realizar actividades deportivas al aire libre. Afortunadamente hemos tenido una buena respuesta en varios puntos, donde se vio una reducción de personas", dijo.

Si bien la estrategia ha tenido una buena acogida, según el jefe de la cartera de Seguridad municipal, aún hay puntos críticos, como lo son la salida a Villa Carmelo, la salida a Jamundí y la de la Buitrera.



¿Podrían cerrar algunos parques?

Sobre la posibilidad de cerrar los parques que más personas reúne, el funcionario afirmó que no quieren llegar a eso, ya que entienden que son espacios necesarios para una comunidad que lleva cuatros meses en cuarentena.



"El Estado siempre ha tenido la potestad de hacerlo, pero la idea es no hacerlo", recalcó.



Rojas entiende que las personas necesitan este espacio y por eso la Administración Municipal está apostando por agotar todos los recursos e implementar estrategias pedagógicas para no tener que recurrir a esa opción.



"Si el parque y el espacio público es lo que nos queda como ciudadanos para el encuentro y la recreación, pues el objetivo es usarlo bien. La ventaja de los deportistas es que tienen disciplina y tienen claro el alivio que esto representa para la salud mental, pero también saben qué pasa si no se respetan las medidas de seguridad", puntualizó.

Por último, el secretario de Seguridad reiteró el llamado a todas las personas que acuden a estos espacios, para que tengan en cuenta que van niños y adultos mayores; y de no cuidarse exponen la vida de todos.​

En Cali se han registrado 13.554 casos positivos y 451 decesos por covid-19 desde la llegada del virus al país.