¿Habrá protestas en Cali para conmemorar un año del paro nacional? Esto dicen las autoridades

Mañana, 28 de abril, se cumple un año del Paro Nacional y las autoridades, tras labores de inteligencia, resaltaron que no tienen previsto que se realicen protestas en Cali.



La capital vallecaucana fue una de las más afectadas por el denominado estallido social en 2021, por lo cual, la Alcaldía de Cali realizó un Consejo Extraordinario de Seguridad, presidido por el alcalde, Jorge Iván Ospina, quien expresó que en caso de haber manifestaciones, se realizarán de forma pacífica y las autoridades estarán presentes para garantizar la seguridad de los asistentes, además del orden público.



Entre las medidas para mañana, según el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler, se instalará el Puesto de Mando Unificado. En cuanto al sistema de transporte público, las autoridades resaltaron que garantizarán su funcionamiento con normalidad.



Cabe recordar que durante las protestas de 2021, el 90% de las 55 estaciones y seis terminales sufrieron daños por actos vandálicos. Además, 19 buses del MÍO fueron incinerados.



Ante los posibles eventos que puedan presentarse, las autoridades mencionaron que presentaron un plan de acción o contingencia.

“Hicimos un diagnóstico frente a todo lo que se pueda presentar. Se tomaron decisiones de tipo administrativo. No hay sindicatos que quieran hacer algo ese día”, dijo Soler.



El funcionario añadió que solo se tiene previsto tres eventos.

“Son dos velatones, una en Puerto Rellena y otra en Siloé. Luego hay un concierto en Mariano Ramos”, expr.esó el Secretario.

Más de 2500 uniformados han llegado a Cali para garantizar la seguridad de los ciudadanos y visitantes. Sin embargo, estarán atentos a cualquier acontecimiento en la ciudad.



Las autoridades aseguran que en caso de haber manifestaciones, sus organizadores han garantizado que no habrá disturbios ni bloqueos.

“Quiero reiterar, recordar y recabar a la población caleña que los dispositivos de seguridad que hicimos el viernes pasado, mediante un consejo extraordinario, en el que estuvo la Gobernación, los dispositivos para la conmemoración están estabilizados”, señaló Soler.



El funcionario considera que mediante el diálogo, la unión y las estrategias realizadas, Cali “se encuentra siendo una de las ciudades con mayor reactivación económica. Somos una ciudad resiliente, de conciertos, eventos, gastronómica. La invitación es a estar tranquilos. La Fuerza Pública está trabajando para garantizar la seguridad. Han llegado más de 2500 hombres y concurrimos con el Gobierno, además del Ejército”.



Por su parte, el Grupo Mediación por Cali se reunió con jóvenes que participaron de manera activa y coincidieron en tres aspectos. El primero sobre rememorar lo sucedido para así “hacer memoria a través de actos artísticos”. Además de esto, resaltan que es necesario y es momento del diálogo social.



El acuerdo final es que hay otras maneras de hacer uso del derecho a la protesta, como los actos artísticos que tienen planeados.



Por lo cual, la invitación que hace Soler es mantener el diálogo permanente. “Avisamos que Cali va a estar estable. En este momento no hay ningún tema que pueda preocupar o generar un riesgo para las personas que nos visiten”.



En cuanto a ley seca, aunque Soler hizo la solicitud, la Alcaldía de Cali aún no ha tomado una decisión sobre si realizar el decreto o no.