Gobernadora del Valle rechazó actos de 'Severo Sinverguenza' y pidío mayor control ante la SIC

La wafleria 'Severo Sinvergüenza' sigue dando de qué hablar. Esta vez, por cuenta de la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien se pronunció este lunes a través de su cuenta de Twitter rechazando este tipo de negocios y actividades en la ciudad de Cali.



"Mi rechazo total a que se exponga a menores de edad a contenidos sexuales en redes sociales y se promueva a Cali con lugares como “Severo sinvergüenza”. También a que se use el cuerpo de las mujeres para vender. Urgente autoridades distritales y nacionales intervengan", precisó la mandataria de los vallecaucanos.



Le puede interesar: Árboles y techos caídos, los estragos que dejó el fuerte aguacero de la noche del lunes en Cali



A su vez, Roldán citó en el mensaje la cuenta de Twitter de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que le presten atención a este lugar que ha generado tanta polémica en Cali y en todo el país.



Por su parte, este lunes el secretario de Seguridad de Cali también manifestó asegurando que se promueven las actividades económicas y laborales que se generen en la ciudad, pero manteniendo el límite y el respeto entre la ciudadanía.



"Hemos visto los videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar. Si el establecimiento no cumple la normativa correspondiente, será sancionado, este tipo de actividades con actos obscenos no se pueden realizar”, aseguró.



El funcionario añadió que este establecimiento, al tener una vitrina de cristal que permite ver hacia adentro, expone a niños y niñas a actos que rayan en la obscenidad.

“Envío un mensaje a los empresarios y la ciudadanía para que tenga en cuenta que hay lugares, horarios y formas de ejercer una actividad con un contenido sexual, sin que vulnere los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes”, complementó.