Freddy Rincón sigue en estado crítico: ¿qué es un trauma craneoencefálico y cómo se trata?

Freddy Rincón lucha por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos, mientras miles de aficionados al fútbol en Colombia y el mundo oran por su recuperación y se preguntan sobre su real condición de salud.



Por ahora lo único que se conoce es que se encuentra en un estado "muy crítico", según los reportes oficiales de la Clínica Imbanaco, donde es atendido después del violento accidente de tránsito que sufrió el pasado lunes en la madrugada.



El ex futbolista, de acuerdo con el primer informe de esa institución médica, sufrió "un trauma craneoencefálico severo", por lo que fue necesario someterlo a una urgente intervención quirúrgica, después de la cual permanece bajo observación.



El más reciente informe indica que "el cuerpo médico ha decidido realizar algunos estudios adicionales en su cerebro para determinar los pasos a seguir y de momento el paciente continúa con medidas de soporte avanzado".



Pero, ¿qué significa exactamente esto? El País le trasladó la inquietud al médico cirujano Héctor Fabio Cruz, especialista en Medicina del Deporte y con más de 30 años de experiencia.



Aunque el médico Cruz fue claro en señalar que solo el equipo profesional que atiende a Rincón conoce exactamente la realidad de su estado de salud, explicó en términos genéricos de qué se trata este tipo de lesiones y cuáles son los procesos que se siguen protocolariamente en estos casos.



¿Qué es un trauma craneoencefálico?

"Hablar de un trauma craneoencefálico es hablar de un trauma de mucha delicadeza, en el sentido de que todo golpe que se recibe en cualquier parte del cuerpo genera una reacción inflamatoria, pero en el caso del cerebro, dependiendo de la intensidad, la misma será mayor. Esto con el inconveniente de que el cerebro está envuelto en una caja que no se expande y que es el cráneo. Entonces, si la reacción inflamatoria y el edema es tan grande que no puede controlarse, se va a ir formando una reacción irreversible. Como el cerebro no tiene para dónde ir, se va a ir comprometiendo más la circulación, irá aumentando la inflamación y ese edema será cada vez más grande; esto se vuelve muchas veces irreversible. Es por esto que los especialistas que están tratando a Freddy lo hacen mediante soporte vital, para tratar de que el cerebro desinflame y si él responde a esas medidas de soporte, pues es una maravilla porque no habrá todas las complicaciones que se pueden ir presentando por el hecho de haber más inflamación y volverse un evento irreversible".



¿Cómo se trata?

"Cuando una persona sufre un trauma de esta naturaleza lo reciben, le hacen todos los exámenes pertinentes, que incluyen desde escanografías y resonancias hasta todo lo que sea necesario para mirar si hay un sangrado que esté comprimiéndole el cerebro y tratar de drenarlo, que fue lo que hicieron. Inmediatamente lo llevaron a cirugía para ya ponerlo en un proceso de disminución inflamatoria, con el fin de buscar que el cerebro responda y evitar que se convierta en un proceso irreversible con un gran edema cerebral. Entonces eso es lo que le están dando y es lo que se llama terapia de soporte, que es el soporte vital que requiere un paciente politraumatizado y sobre todo con un trauma craneoencefálico".



Médico cirujano egresado de la Universidad del Valle en el año 85. Fue médico en siete Tours de Francia, siete vueltas a España y siete Giros de Italia Cortesía para El País

¿Por qué el paciente debe estar en coma?

"En todos los traumas craneoencefálicos tienen que colocar al paciente en un estado de coma inducido, precisamente para inmovilizarlo y que su cerebro tenga el reposo necesario para tratar de que se recupere. No es posible tener a una persona que sufrió un trauma de estos agitada, con todas las complicaciones, en un estado de confusión y desespero y luchando para tenerla quieta. Por eso se genera un coma inducido, para que esté totalmente en reposo, poniéndole todo el soporte requerido y todos los medicamentos indicados para que ese cerebro vaya evolucionando, se desinflame y vuelva a su estado normal".



¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de trauma?

"En estos compromisos de trauma craneoencefálico es muy difícil poder adelantarse a hablar de las secuelas que pueden existir. Más aún frente a un trauma de la magnitud del que pudo haber tenido Freddy, porque él recibió el golpe directo desde el punto de vista de la energía, de la intensidad del mismo. Es algo impredecible; uno no puede aventurarse a decir que va a quedar de una u otra manera, es imposible. Ni yo, ni nadie, ni los mejores neurólogos, ni siquiera los que lo están tratando, tienen alguna posibilidad de responder hoy esa pregunta. Lo único que se puede decir es que en estos momentos los médicos están luchando por la vida de él, tratando de darle toda la terapia de soporte".



¿Es posible que su gravedad actual esté relacionada con el accidente que sufrió en el 2013, cuando también tuvo una pequeña hemorragia en su cráneo, pero permaneció consciente todo el tiempo?

"En este momento, frente a un trauma tan severo, es muy difícil uno ponerse a pensar en esa posibilidad. Ahora lo que más importa es el manejo de este trauma craneoencefálico y lo que menos uno se puede poner a pensar es en una complicación de un trauma antiguo, porque este fue un trauma nuevo, de una energía e intensidad muy grande".