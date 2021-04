Expertos temen aumento de casos covid-19 en Cali en dos semanas

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las aglomeraciones y desórdenes presentados entre algunos de los manifestantes en las recientes marchas, podrían reflejarse en incremento de contagios y ocupación de UCI en dos semanas en la capital del Valle, según lo manifestaron autoridades y expertos.



De hecho, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, afirmó que “las manifestaciones y los lamentables hechos ocurridos el miércoles - y ayer jueves- nos genera un alto riesgo de contagio, de aumentar más la velocidad de transmisión y un riesgo alto de que entre 10 a 14 días estemos recibiendo personas en UCI”.



Según la funcionaria seguimos con una velocidad alta de transmisión -rt por encima de 1- y un 95 % de ocupación de UCI; más de 520 personas en UCI con carga a Covid-19.



“En este momento es el compromiso social para frenar esta pandemia solo se logra con la responsabilidad individual y colectiva”, reiteró Torres.



Por su parte , el infectólogo del HUV, Ernesto Martínez, sostuvo: “es muy probable que en dos semanas empecemos a ver incrementos nuevamente de contagios (...) la situación crítica de UCI que tenemos actualmente va a permanecer por dos a tres semanas más y posiblemente se pueda juntar con esta nueva ola de hospitalizados y enfermos severos que va a haber a consecuencia de las manifestaciones”.



El galeno indicó que no es un secreto que la situación que se vivió durante las aglomeraciones, donde no se respetaron las condiciones mínimas de bioseguridad, empezando por el distanciamiento, representa un riesgo, “en medio de un pico, donde estamos batiendo récord diarios de casos y mortalidad. Esto genera ese escenario propicio para que cualquier medio receso o disminución en la velocidad de contagio -por medidas restrictivas de semanas anteriores- va a ser meramente transitorio hasta cuando veamos nuevamente el impacto de las aglomeraciones de los último días”.



Por ello, Martínez reiteró que es muy probable que en dos semanas empecemos a ver incrementos nuevamente de contagios.



“Y en tres semanas estemos en otro pico de contagios muy alto, más aún teniendo en cuenta que no tenemos aún un volumen de vacunación que garantice la más mínima protección de grupos, estamos tan vulnerable como lo estuvimos en diciembre”, dijo.

El infectólogo añadió que a este panorama se suma que aún no se conoce el verdadero impacto de variantes como es la brasilera y británica por las altas tasas de transmisibilidad.



“Aunque las cifras de contagiados y de la ocupación de las UCI descienda en los próximos tres o cinco días es probable que en dos o tres semanas se vuelva a incrementar porque la hospitalización y la estancia en UCI ha retrasado en la incidencia de los casos”, concluyó el especialista Martínez.



Por su parte, Lyda Osorio, epidemióloga de Univalle, precisó que “es imposible evaluar los efectos de una sola actividad porque depende de varios factores, lo que sabemos es que los eventos al aire libre tienen una menor probabilidad de transmisión, y que se cumplan las medidas de bioseguridad es otro punto a favor, lo que está en contra es que en aglomeración no se guarda distanciamiento, que las personas gritan, hablan fuerte por el ruido y eso genera más gotas e incrementa la transmisión, y con una sola persona infectada cuando hay tantas personas alrededor se pueda presentar lo que se llama los eventos superdispersores”.



Es por esto que los especialistas recomiendan a todas los ciudadanos, no solo los que estuvieron en marchas, sino todos, “puedan aislarse si presentan síntomas para así evitar más contagios, y seguir con las medidas de bioseguridad”.



La experto añadió que frente a la pandemia, actualmente estamos con un margen de maniobra muy estrecho, “afortunadamente y creo que es debido a las medidas que se han tomado, cambió la velocidad, no estamos disparados, pero seguimos con un número de hospitalizaciones alta, todavía no tenemos una tendencia a bajar, y cualquier flexibilización de las medidas aumenta, se dispara, estaríamos en situaciones muy complejas”.

