Una emergencia se registró en una sede provisional donde estaban recibiendo clases los estudiantes de la Institución Educativa Técnico Comercial Villa del Sur, en Cali. En este plantel educativo colapsó el muro de uno de los salones, ocasionándole una fractura en la pierna y otras lesiones a uno de los estudiantes.



El estudiante, que estaba en horario de descanso cuando ocurrió el incidente, fue trasladado a un centro asistencial. Según el parte médico, presenta una fractura en la pierna derecha y lesiones en la izquierda.



"Los muchachos no tienen espacio para jugar y el muro se cayó simplemente porque ellos se recostaron. Eso nos hace dudar los demás muros en qué condiciones están. El estudiante se encuentra muy grave de salud, todavía en la clínica", contó a Blu Radio Johana Carillo, representante de padres de familia.

🚨Estudiante terminó con una pierna fracturada luego de haberse derrumbado un muro en un colegio del barrio Alameda en Cali. pic.twitter.com/N4XXhImXTQ — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) June 17, 2022



Al respecto, desde la Administración Distrital realizarán las visitas técnicas para adelantar las reparaciones y determinar si es necesario trasladar a los estudiantes a otra sede y dar continuidad a las clases.



"Se va a reparar el muro, que no compromete la infraestructura como tal. Seguimos buscando una infraestructura adecuada para los 600 niños", detalló Patricia Bedoya, subsecretaria de Planeación Sectorial de la Secretaría de Educación.



Entretanto, algunos padres aseguran que no enviaran a sus hijos hasta que no se realicen las reparaciones. Además, la comunidad educativa aún no puede retornar a la sede principal porque no ha culminado la intervención.