Movilidad en Cali: estos son los bloqueos en las vías este miércoles

Natalia Moreno Quintero

En al menos ocho puntos de Cali, la Secretaría de Movilidad de Cali reporta presencia de manifestantes o de barricadas que dificultan el tránsito vehicular en diferentes corredores viales.



Es preciso mencionar que este miércoles, según indicaron las centrales obreras, no se realizará ninguna movilización en la ciudad aunque, desde las 9:00 a.m., se adelantan actividades culturales en el Parque de las Banderas y concentraciones en la Calle 70 con Carrera 1, Melendez, la Calle 13 con Carrera 100, el sector La Luna y la Loma de la Cruz.



De otra parte, profesionales de la salud adelantarán un plantón frente al Hospital Mario Correa Rengifo y no descartan una movilización en horas de la tarde.



Este es el reporte entregado por la Secretaría de Movilidad de Cali a las 9:30 a.m.

Bloqueos

Sur:

- Calle 1 con Carrera 52

- Calle 5 con Carrera 94, concentración de personas



Oriente:

- Puente de los Mil Días

- Puerto Rellena

- Calle 36 con Carrera 39

- El Diamante

- Calipso

- Calle 70 con Carrera 7C



Municipios aledaños:

- Candelaria, en inmediaciones a la avícola Santa Anita

- Villagorgona

- Bloqueo en la vía Jamundí - Popayán en el sector de Bonanza

- Salida de Palmira hacia Pradera

Salidas al aeropuerto

Actualmente hay normalidad en el flujo vehicular por los sectores de Menga y Sameco.

Vías despejadas

Sur:

- Calle 16 con Carrera 100

- Calle 13 con Carrera 100

- Calle 5 con Carrera 80



Norte:

- Sameco

- Paso del Comercio

- Menga



Oriente:

- Puente de los Mil Días, sentido norte - sur

- Juanchito



Oeste:

- Portada al Mar



Centro:

- Loma de la Cruz

- Sector La Luna

Terminal de Transportes de Cali

Por el momento se indica que no hay despachos hacia Florida, Corinto, Miranda, Candelaria, La Cumbre y Pavas.

MÍO

Metrocali señala que 121 vehículos de 26 rutas circulan por la ciudad. El servicio de transporte masivo no está habilitado en el oriente de la ciudad.