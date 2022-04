Esto es lo que pasaría en Cali si se desbordara el río Cauca

"El desborde del río Cauca sería una situación que superaría todas las capacidades de respuesta". Así calificaron las autoridades de Cali este evento que, aunque tiene unas posibilidades remotas suceder , es un riesgo que ha estado latente por muchos años en la capital del Valle del Cauca.



¿Se imagina salir de su casa y encontrar que la calle está totalmente inundada? ¿O tal vez que no tenga la posibilidad de simplemente tomar un vaso de agua potable de la llave? ¿Soportaría el olor debido al colapso del sistema de drenaje? Estos serían los principales escenarios que podrían ocurrir en la ciudad en caso de que suceda una catástrofe de esta magnitud.



De hecho, el coordinador del centro de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Cali, Marco Gómez, indicó que “el desborde del río Cauca inundaría hasta un poco más allá de la Carrera Octava con Calle 26, y nosotros no podríamos cubrir un proceso de esos con nuestros organismos de socorro”.

17 municipios del Valle del Cauca han sufrido inundaciones por el desborde del río Cauca.

400 familias en Cali se han inundado por el crecimiento

del río.

25 años tomaría la reconstrucción de Cali, en caso de un desborde del río Cauca.

¿Qué le pasaría a Cali en caso de que se desborde el Cauca?

Cabe recordar que este afluente es el más importante de la ciudad, por lo que en la capital del Valle es el río que más monitoreo tiene ante los aumentos de las lluvias en las últimas semanas.



“En el peor caso de estas modulaciones, donde el Cauca rompa el Jarillón o que colapse por un sismo o algo por el estilo, son 900.000 habitantes de Cali los que podrían verse afectados por las inundaciones; además, se colapsaría el sistema de saneamiento y sanitario de la ciudad, generando un problema de suministro de agua potable y de vertimiento de aguas residuales”, informó Eli Shnaider, gerente del Plan Jarillón de Cali.



En ese mismo sentido, el funcionario aclaró que un evento de esta magnitud no solamente afectaría directamente a los habitantes de la ciudad, sino que dejaría un atraso en el desarrollo en toda la capital.



“Se estima que, con base en los precios de este año 2022, la reconstrucción de la ciudad puede estar en el orden de los $50 billones, además que podríamos estar demorándonos 25 años en esa reconstrucción de Cali”, recalcó Shnaider.

El agua borró lo que anteriormente eran las vías de la Playita, en Cali, afectando la movilidad y tranquilidad de los habitantes de este sector de la ciudad. Raúl Palacios - El País

¿Qué probabilidad hay de que ocurra y qué se está haciendo para evitarlo?

De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, “todavía estamos a un metro o un metro con cincuenta de que el río Cauca pueda pasar por encima del jarillón, y también esta protección está en un 86.5% sismorresistente”.



En ese mismo sentido, Zamorano resaltó que actualmente las probabilidades son muy bajas, pero que esto podría ser una realidad

en caso de que pueda suceder un sismo de alta magnitud que afecte la parte del jarillón que aún no está reforzada.



El jarillón del río Cauca es una estructura de 26.1 kilómetros de extensión, la cual básicamente funciona como una protección contra inundaciones para la ciudad, en caso del crecimiento del nivel del río Cauca, mismo que hasta el momento tiene reforzados 23 kilómetros.



“El Plan Jarillón es el segundo proyecto más importante que ha tenido la ciudad después del MÍO. En resumidas cuentas, es un muro de contención que ha reducido el riesgo de inundación de Cali en un 81%”, resaltó Raquel Garavito, gerente del Fondo de Adaptación (organismo nacional que financia en gran parte el Plan Jarillón).



Entonces, ¿por qué se ha visto que hay familias en Cali que han sido afectadas por inundaciones del río Cauca? Según el director general de la CVC, Marco Antonio Suárez, “es necesario aclarar que los sectores de Cali que se inundan por el río Cauca son aquellos que están dentro de la berma del río, es decir, entre el río y la cara húmeda del dique o jarillón; es la parte que llamamos zona de riesgo no mitigable”.

El río Cauca permanece en un nivel de 10.10 metros, mientras que Salvajina está en un poco más del 50% de su capacidad, según la Secretaría de Gestión del Riesgo.

Cabe recordar que en lo que va corrido del año 2022 se han visto afectadas alrededor de 400 familias en los sectores de Playa Renaciente, Puerto Nuevo y Floralia, en donde aún hay cerca de 2000 hogares que aún están invadiendo la zona que, en teoría, no debería de estar habitada.



“En resumen, la amenaza, más que del río, proviene de quienes le dan mal uso a la obra y son quienes se exponen a los efectos de altos niveles del río. El Cauca está monitoreado en toda su extensión las 24 horas al día y los 7 días de la semana; tiene el embalse de Salvajina, que ayuda notablemente en su regulación”, precisó Suárez.



Precisamente por todos los riesgos anteriormente mencionados es que el Plan Jarillón no solamente se enfoca en el reforzamiento del dique, sino que también centra su atención en la reubicación de las familias que viven en esta zona, las cuales eran 8777 y hasta el momento se han reubicado más de 5000.



No obstante, hay algunas de estas personas que a pesar de que ya han sido beneficiadas con la entrega de una vivienda nueva, se resisten a salir de esta zona de riesgo no mitigable.



“Las familias que retornan al jarillón son un porcentaje mínimo, que es casi despreciable a nivel estadístico. Pero hay otro llamado a otra población que no está en esta zona y que usualmente intenta invadir o que muchas veces son utilizadas por mafias de invasiones, el mensaje para ellos es que el Plan Jarillón no está abierto para nuevos beneficiarios, ya que la Alcaldía no permitirá que se construyan nuevos asentamientos”, aseveró Eli Shnaider, gerente del Plan Jarillón.



Así las cosas, al parecer las aguas del río Cauca actualmente están bajo control, pero solo hay una cosa cierta: la naturaleza es impredecible pero los abusos del hombre son la mayor amenaza para la ciudad.