Esto dice la Alcaldía sobre 'toma' de puentes por parte de barras futboleras

Aumentan los cuestionamientos de algunos caleños a la Administración Municipal por permitir nuevamente que un grupo de hinchas, esta vez del Deportivo Cali, se tomaran el espacio público en la Carrera 8 con Calle 70, en el puente del barrio Alfonso López. En este lugar plasmaron mensajes e imágenes representativas al más reciente campeón del fútbol colombiano.



Esto mismo sucedió hace varios meses en la carrera 23, en la autopista Suroriental, donde los hinchas americanos pintaron los alrededores del puente con mensajes alusivos a este equipo.



Al respecto, el director de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras, comentó: “vamos a iniciar un diálogo con esos colectivos con el fin de concertar la intervención que quieren hacer y velar porque cumpla con todos los procedimientos de rigor”.



Y agregó que estas expresiones deben tener unos permisos: “nosotros en principio no nos oponemos a las expresiones culturales, pero sí le pedimos a los ciudadanos que se hagan en el marco de los requisitos y procedimientos establecidos. Para intervenir los muros de una infraestructura pública se requiere una licencia de intervención del espacio público”.



A través de redes sociales decenas de caleños han denunciado esta situación, pues consideran que no hay control en la ciudad y cualquier persona puede hacer lo que quiere sin consecuencias.



También algunos concejales han expresado su rechazo a este tipo de acciones por considerar que afectan el espacio público.



“La falta de autoridad de esta ciudad está llevando a que los ciudadanos hagan lo que quieran, es lamentable ver este hecho y lo peor es que va a aseguir siendo repetitivo en la ciudad que la gente se tome el espacio público y haga con él lo que quiera. Es lamentable y esperamos que las autoridades tomen las medidas pertinentes porque esto es dañar el espacio público y no embellecerlo, esto es marcar territorios que al final pueden convertirse en sitios de violencia”, manifestó el concejal caleño Juan Martin Bravo.



Asimismo, el concejal Roberto Rodríguez , dijo que: “los grafitis que se han realizado demuestran que las personas creen que en la ciudad pueden hacer lo que quieran”.