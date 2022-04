Este sábado habrá una jornada gratuita de bienestar animal para las mascotas en Cali

El próximo sábado 23 de abril se desarrollará una jornada gratuita de bienestar animal, evento al que podrán asistir todos los caleños con sus mascotas desde las 7:00 a.m. y hasta la 1:00 p.m. No será necesario presentar el carnet de vacunación contra el Covid-19 para el ingreso.



La cita es en la Calle 13 entre carreras 65 y 66, en el sur de Cali. Allí su mascota podrá acceder a una consulta veterinaria, vacunación antirrábica y la instalación de microchip. También habrá jornada de adopción de perros y gatos.



"El microchip es un dispositivo electrónico que trae un código único y es del tamaño de un arroz. Es implantado bajo la piel de la mascota y el código funcionaría como la cédula del animal para que, en caso de que se pierda, cuando se escanea el código, aparecerán en el sistema los datos del propietario. No es un chip que permita rastrear en tiempo real la ubicación del perro o gato", explicaron los expertos.



Durante la jornada también se obsequiarán kits de alimento para las mascotas obsequiados por las marcas que patrocinan el evento, liderado por la Fundación Social Gane.



Habrá acompañamiento de Centro de Zoonosis, de la Secretaria de Salud y otras entidades que se empeñan en promover el amor hacia los animales que no tienen techo. También se contará con un espacio para vacunación contra el Covid-19.