Este sábado en la noche se habilitaría por completo el paso vehicular por la Vía al Mar

El secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, informó a El País que los trabajos de remoción del deslizamiento en la Vía al Mar (en el kilómetro 13) serían terminados por completo el sábado en horas de la noche.



"Yo estuve en el sitio hablando con los operarios del Invías y me dijeron que hay una roca muy grande que solo fragmentándola en seis o siete pedazos se puede retirar, entonces, ese trabajo solo se podría terminar el sábado a las 7:00 p.m.", informó Martínez.



Es decir que, luego de las 7:00 p.m. de este sábado quedaría habilitado por completo el paso vehicular por la Vía al Mar. Se debe recordar que, al menos por este viernes, el paso en esta carretera es restringido entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m. y entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m.



"Ese diagnóstico se da siempre y cuando no suceda ninguna eventualidad. De igual forma, la Secretaría de Movilidad ha estado atento en el lugar ayudando a organizar el tráfico. Y nosotros desde la Secretaría de Infraestructura estaremos siempre atentos ante cualquier llamado del Invías por si necesitan apoyo con maquinaria", comentó el secretario de Infraestructura.



Finalmente, el funcionario expuso que el Invías se comprometió a hacer monitoreo constante a este corredor vial para evitar y controlar posibles deslizamientos posteriores.