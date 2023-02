Este martes arranca discusión en el Concejo sobre sostenibilidad del MÍO

Empieza hoy la discusión, en el Concejo de Cali, del proyecto de acuerdo 180 con el que se busca tener unas herramientas para que el MÍO cuente con recursos para su sostenibilidad.



Esta iniciativa fue aprobada en primer debate en diciembre en la Comisión de Presupuesto, pero ahora tendrá que ser la plenaria la que decida si avalan o no la propuesta.



Hasta ahora el único concejal que ha anunciado su voto negativo es Roberto Ortiz, quien no está de acuerdo con que se pignore el dinero de la sobretasa a la gasolina hasta el año 2045, como se propone en el proyecto 180, para financiar el sistema masivo con ese dinero.



“La única fuente de recursos que le quedaba a la ciudad, el alcalde Ospina va por ella. Va a pignorar la sobretasa a la gasolina para que le entreguen $1.3 billones para comprar buses, mientras 200 buses del MÍO permanecen en parqueaderos”, dijo el concejal.



Para Ortiz, la solución a la crisis del sistema de transporte no es comprar cientos de buses para una flotilla pública con la plata de los caleños.



Otros concejales han hecho varias proposiciones al proyecto como extender aún más la pignoración de la sobretasa a la gasolina, con el fin de usar parte de ese dinero para financiar el tren de cercanías.



Asimismo, la concejal Alexandra Hernández Cedeño dijo que ante todo se necesita garantizar el buen servicio a los pasajeros del MÍO. “Antes de aprobar el proyecto, el Gobierno Nacional y los ministerios competentes, deben ofrecer soluciones para el futuro del sistema”, dijo.



El proyecto 180 crea varias fuentes para financiar el MÍO, por ejemplo, la posibilidad de cobrar por parquear en vía pública o el uso de los recursos de la tasa por congestión.



El debate de la iniciativa comenzará en el Concejo a las 9 y 30 a.m. La corporación tiene hasta el 28 de este mes para debatir la propuesta.