Estas rutas del MÍO tendrán cambios desde el 20 de diciembre

A partir del próximo lunes 20 de diciembre y ante el inicio de las festividades decembrinas en Cali, se fortalecerá el servicio del MÍO e ingresarán nuevas rutas.



De acuerdo con lo detallado, el Sistema Masivo estará operando con 90 rutas entre ellas la ruta A01A, la A23B que ingresa como nuevo servicio al sector los Álamos, se cambio el horario de operación de las rutas A23 y T37, mientras que se suspende los días domingos la A76.



Durante esta temporada estarán en funcionamiento 647 buses más la flota de reserva. Además, mientras se habilitan las estaciones Buitrera y Meléndez, continuará operando la conexión temporal C01 entre Universidades y Capri.



Cabe recordar que para acceder a los buses, estaciones y terminales del masivo los usuarios tienen como medios de pago la tarjeta MIO, las tarjetas débito, crédito o prepago Visa sin contacto y credenciales digitales, así como las débito de los bancos Bogotá y Bancolombia con funcionalidad transporte.

Ruta que se activa

La ruta A01A que cubre el recorrido entre San Bosco y el Centro - CAM

se reactivará con el objetivo de agilizar la conexión del sistema troncal con el sector del CAM, así como con el corredor de la Calle 8 en el centro de la ciudad.



El servicio de esta ruta estará habilitado de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.; además, los domingos y festivos funcionará entre las 6:00 a.m. y 8:00 p.m.



La A01A comenzará su recorrido en la estación Petecuy, luego tomará la Calle 15 y la Avenida 3N atendiendo las estaciones San Pedro y Torre de Cali. Seguirá por la Avenida 2N hacia el CAM, donde realizará las paradas que están al frente del Club Colombia y la Plazoleta Jairo Varela.



Una vez ahí, continuará por la Calle 8 hasta la Carrera 15, girará a la izquierda para tomar la calzada mixta y así poder atender la parada lateral entre las Calles 9 y 9a, que hoy atiende la ruta P27D. Finalmente, ingresará al carril solo bus en el cruce de la Carrera 15 con la Calle 10 o la Calle 15, para así atender de manera directa la estación San Pascual, en el vagón B3. Su recorrido lo terminará por la Calle 15 para atender las estaciones Sucre y Petecuy.

Ruta nueva

Desde el próximo lunes el MÍO tendrá disponible la nueva ruta A23B Terminal Menga – Ciudadela Los Álamos, esto con el fin de facilitar la accesibilidad de los habitantes del barrio hacia el sistema.



Así entonces, los usuarios llegarán directamente a la plataforma alta, facilitando su integración con las rutas troncales y pretroncales que llegan a la Terminal Menga. Esta nueva ruta estará prestando su servicio de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 9:30 p.m., así como los domingos y festivos de 6:00 a.m. 8:00 p.m.



La ruta A23B comenzará su recorrido en la Terminal Menga en la parada C4, luego tomará la Calle 70N e ingresará a la ciudadela los Álamos por la Avenida 2 Norte, la Calle 55 Norte y la Avenida 3 Norte. Finalemente, llegará a Terminal Menga donde atenderá la plataforma C2 para el descenso de los pasajeros.



Ruta que extiende su recorrido

Metrocali extendió su ruta T37 Estación Salomia – Centro – Estación Unidad Deportiva, extendiendo así el recorrido de esta en el extremo Norte hasta la Estación Flora Industrial y en el extremo Sur hasta Capri, esto con el fin de fortalecer la oferta de la ruta T31.



Con la extensión del recorrido, la ruta T37 quedará atendiendo las estaciones Unidad Deportiva, parada A3; Plaza de Toros, Pampalinda, Refugio, Caldas y Capri, siendo la plataforma A1 destinada para el descenso de pasajeros y la plataforma B1 para el ascenso.



La ruta T37 ajustará su horario de operación para prestar servicio de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:30 p.m., los sábados continuará de 5:00 a.m. a 9:00 a.m., mientras que los domingos y festivos no operará.



Rutas que suspenden su recorrido

Debido a la época decembrina, la ruta A76 Terminal Cañaveralejo – HUV suspende su recorrido solo los días domingos.

Rutas con ajustes de horarios

Esta ruta de lunes a viernes prestará servicio de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:30 p.m. Los sábados, domingo y festivos no operará.



Para mejorar las conexiones y la integración de los usuarios en la estación Universidades se ajustarán algunas paradas. Así entonces, la ruta C417 quedará atendiendo en la parada B2, mientras que la ruta C471 atenderá la parada D5.



Por otra parte, las paradas de las estaciones que aún no están habilitadas, se continuarán realizando a fuera de las mismas para que los usuarios puedan abordar sus rutas.